応援購入サービス「Makuake」で家電・ガジェットジャンルの2025年の累計サポーター数は43万人、応援購入金額は昨対比1.5倍へ成長。うちAI関連プロダクトの応援購入総額は昨対比3.5倍に伸長。

アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」を運営する株式会社マクアケ（以下、当社）は、「Makuake」における家電・ガジェットの累計サポーター数が43万人を突破したことをお知らせします。2025年の応援購入金額は前年比1.5倍、1億円を超える応援購入を集めたプロジェクト数も大きく伸長しています。

■概要

当社が運営する応援購入サービス「Makuake」では2013年のサービス開始以来、新しい技術や機能を盛り込んだ商品が多数発表されてきました。特に家電・ガジェットジャンルは、「Makuake」サービス開始当初よりサポーターからの底堅い支持を獲得しています。2024年比では、同ジャンルの累計サポーター数が43万人を突破し、応援購入総額は同1.5倍に拡大するなど、プラットフォームとして成長を続けています。

また、応援購入総額の多い大型プロジェクト数も伸長しており、1,000万円超のプロジェクト数、1億円超のプロジェクト数も大きく伸長しました。

2025年応援購入金額TOP3

1位 ブランド最薄の一枚で、生産性を新たな次元へ｜AINOTE 2 AIスマートノート(https://www.makuake.com/project/iflytek_ainote2/)

応援購入金額 468,752,360円 サポーター数 6,789人

2位 【歴代1位】身体に自動フィット、電動ワークチェア『LiberNovo Omni』(https://www.makuake.com/project/libernovo_omni/)

応援購入金額 467,054,520円 サポーター数 4,760人

3位 1シーズンお手入れ不要で清潔が続く。加熱除菌オートクリーン加湿器｜cado(https://www.makuake.com/project/cado_stem500h/)

応援購入金額 191,288,932円 サポーター数 7,136人

近年、AI技術の進展に伴い、家電・ガジェットは単なる道具を超え、ユーザーの習慣を学習し最適解を提案する『エージェント』へと進化しています。 「Makuake」においても「AINOTE 2 AIスマートノート」をはじめ、AI搭載プロダクトが数多く登場し、支持を広げています。

2024年比で、AI関連商品（※1）の応援購入総額は3.5倍、サポーター数は3.3倍に急増。平均応援購入単価も上昇傾向にあり、高付加価値なプロダクトへの期待が高まっています。

また、AIによる知的な支援に加え、心理的効率を指す『メンパ（メンタルパフォーマンス）』や、空間効率の『スペパ（スペースパフォーマンス）』を追求するプロダクトも支持を広げています。掃除の手間や場所の制約、健康管理といった日常の課題を物理的に解消する商品は、現代のライフスタイルにおいて不可欠な要素となっています。

■家電・ガジェット事業者がMakuakeを選ぶ理由

実行者の声をもとに家電・ガジェット事業者が「Makuake」を活用する主な理由をまとめました。

1.一般発売前の実績作りと市場性の検証

通常、新商品の一般発売には在庫確保やプロモーションのための多額な先行投資を伴うリスクがあります。「Makuake」を活用することで、発売前にサポーターやメディアからの反響を可視化。得られたデータやフィードバックをその後の一般販売に活用することが可能です。

2.専門知識を持つキュレーターによる伴走サポート

「Makuake」では、原則すべてのプロジェクトに専任のキュレーターが伴走します。商品開発やマーケティング、クリエイティブ、日本市場進出など、各領域の専門知識を活かしたアドバイスを行い、プロジェクトの成功を支援します。

3.最新技術への感度が高いサポーターコミュニティ

「Makuake」には、家電・ガジェットジャンルへの関心が極めて高いサポーターが数多く集まっています。単なる消費者に留まらず、トレンドや先端技術への深い知見を持つサポーターが商品改善のアイデア提供や一般発売後のコミュニティ形成を主導するなど、ブランドの成長を支えるパートナーとなる事例も少なくありません。

大型プロジェクト実行者の声

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社

当社は「Makuake」を単なる販売チャネルではなく、日本市場で新カテゴリーを創出するため戦略的に活用しています。プロダクトのコンセプトを丁寧に伝えながら、先行して応援購入したサポーターの声をブランド展開に活かしています。 技術への感度が高いサポーターからの建設的なフィードバックがソフトウェアアップデートの指針となることもあります。また、キュレーターによる的確な助言は、海外発ブランドが日本のユーザーと深くつながる上で重要な役割を果たしています。「Makuake」での成果は、その後の量販店やEC展開における強力な信用の証になると確信しています。

現在実施中のプロジェクト

伝統腕時計×AI効率管理。ビジネス特化腕時計iFLYTEK AIWATCH(https://www.makuake.com/project/iflytek_aiwtch/)

応援購入金額 124,678,270円、サポーター数 3,620人（2026/2/10正午時点）

今後も当社は、家電・ガジェットジャンルの商品取扱いを拡大し、サポーターに新しい価値を届けていきます。実行者の商品に対する想いとサポーターの「こんなの待ってた！」をつなぐことで、ビジョンに掲げる「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」を目指します。

※1 プロジェクトタイトルに「AI」という文字列が独立して含まれるプロジェクト

■「Makuake」サービス概要

サービス名：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景等のストーリーとともに発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入することができる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。全国約100社の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています。また、プラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の開発に注力しています。

■株式会社マクアケ 会社概要

代表者：代表取締役社長 中山亮太郎

本社所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-12 青葉台イーストビル1F

設立：2013年5月1日

事業内容：アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」、生活者の声とデータを活用した事業者向けリサーチサービス「Makuakeインサイト」、「Makuake STORE」及び「Makuake STORE for ECモール」等の一般販売支援サービス等の運用 等

URL：https://www.makuake.co.jp/

