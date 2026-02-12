こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TVerで『FIBAバスケットボールワールドカップ2027』予選 男子日本代表戦無料ライブ配信決定
“沖縄の奇跡”を再び！中国戦＆韓国戦をTVerで無料配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2月26日（木）および3月1日（日）に行われる『FIBAバスケットボールワールドカップ2027』予選の男子日本代表vs男子中国代表と男子日本代表vs男子韓国代表の2戦をライブ配信します。TVerはすべて無料で見放題です。
2027年にカタールで開催される『FIBAバスケットボールワールドカップ2027』の出場を目指すアジア地区予選が昨年11月に開幕し、男子日本代表は開幕戦では台湾にホーム＆アウェーの2戦で2連勝を飾りました。
本大会は、『FIBAバスケットボールワールドカップ2023』の男子日本代表がアジア1位で48年ぶりに自力でのオリンピックの出場権を獲得した沖縄の地で、中国戦と韓国戦の重要な2連戦に臨みます。
桶谷大新監督の下、渡邊雄太キャプテンや富樫勇樹選手ら男子日本代表は再び「沖縄の奇跡」を起こせるのか？その瞬間をぜひTVerでお楽しみください。
■『FIBAバスケットボールワールドカップ2027』予選 配信スケジュール
・2026年2月26日（木）18時58分〜 ライブ配信 「日本vs中国」（日本テレビ系）
・2026年3月1日（日） 13時55分〜 ライブ配信 「日本vs韓国」（テレビ朝日系）
※上記ライブ以外のコンテンツも配信予定です。
※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ライブ配信はTVerテレビアプリおよびChromecastではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
