〜 冬もやっぱり「えだまめ県、新潟。」〜新潟県産冷凍茶豆を首都圏の高級スーパーマーケットで試験販売します
新潟県では県産農林水産物の付加価値向上のため、近年、需要が高まる冷凍加工品の通年流通を目指し、官民連携で県産農林水産物の冷凍加工品の開発・販売実証を行っています。
この取組の一環として、国分関信越株式会社と株式会社セイヒョーに共同開発を委託した新潟県産の冷凍茶豆を、首都圏中心にスーパーマーケットを展開する株式会社紀ノ國屋の一部店舗で試験販売しますので、お知らせします。
１ 販売開始日
令和８年２月11日（水）
２ 販売商品等
(1) 商品
新潟県産茶豆（冷凍）
(2) 販売店舗
以下の「紀ノ国屋」計９店舗
【東京都】青山店、等々力店、吉祥寺店、新宿高島屋店、アトレヴィ三鷹店
【神奈川県】鎌倉店、CIAL横浜店
【千葉県】流山おおたかの森S・C FLAPS店
【埼玉県】草加ヴァリエ店
※販売状況等により、一時的な欠品や販売店舗が変更となる可能性があります。
３ 販売商品に係る関係者
【企画】国分関信越株式会社（栃木県小山市）
・食品卸売業大手の国分グループの関信越エリアを管轄
・地域共創の取組の一環として本県と冷凍流通事業を実施
会社概要：https://www.kokubu.co.jp/kanshinetsu/
【製造】株式会社セイヒョー（新潟県新潟市北区）
会社概要：https://www.seihyo.co.jp/
【販売】株式会社紀ノ國屋（東京都新宿区）
会社概要：https://www.e-kinokuniya.com/corporate/about
4 お問い合わせ
下記問い合わせ先にお問い合わせください。
本件に関するお問合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
Tel：025-280-5963
Mail：ngt060040@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
新潟県報道資料
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/799675_2545641_misc.pdf
