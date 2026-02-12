【京都 蔦屋書店】寺尾瑠生 個展「流れた面を掠め取る」を3月3日（火）より開催。網代編みで浮世絵を織り込む繊細なコラージュで、実像と虚像が重なる独自の絵画表現を展開。





概要



寺尾瑠生（てらお・るい）は、コラージュの技法による絵画作品を制作するアーティストです。さまざまなモチーフを切り貼りすることで画面を構成することが多いコラージュですが、寺尾は籠づくりに用いる伝統的な技法である「網代編み」を自身の制作に取り入れています。



寺尾がよくモチーフとしているのは日本国外に流出した浮世絵の数々です。最初にインターネットを通じて絵を探し、紙に印刷したそれらを2ミリ幅程度の短冊に裁断。1枚の絵画に再構成すべく、網代編みによって繊細に織り込んで、それぞれが重なり透けて見えているような画面を作り出しています。