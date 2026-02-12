¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡µÜËÜ¾¡¹À ´ØÀ¾Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¿äÄê¢¡2026Ç¯¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥Í¥³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ë¤Ï¡¢Ìó2Ãû9,488²¯±ß
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó´ØÀ¾Âç³Ø µÜËÜ¾¡¹ÀÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥Í¥³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó2Ãû9,488²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜËÜÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÌó3Ãû±ß°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ë¤Ï¤ä¤äµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤ê¡¢¥Í¥³¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏµÞÂ®¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹â¤á¤Î¿å½à¤Ç°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¬¡¢Êª²Á¿å½à¤¬Íî¤Á¤Ä¤¯¤È¡¢¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï¸º¾¯¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤ë¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ñÎÁ³µÍ×¡Û
£±¡¡¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡¡2026Ç¯¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹
£²¡¡È¯É½¼Ô¡¡¡¡´ØÀ¾Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡µÜËÜ ¾¡¹À
£³¡¡È¯É½Æü¡¡¡¡2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£´¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡¡¡¡µ¡¥¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶¡¥¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥Í¥³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ë¤È¤Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·¡¥¥Í¥³¤Î»ô°éÆ¬¿ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸¡¥¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥Í¥³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜ¸ú²Ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¡¥¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥Í¥³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º¡¥¤Þ¤È¤á
※分析結果からデータなどを引用される場合は、その旨付記してください。
¡¡
¢¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¢¡
»á¡¡¡¡Ì¾¡¡¡¡µÜËÜ¡¡¾¡¹À¡Ê¤ß¤ä¤â¤È¡¦¤«¤Ä¤Ò¤í¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡¡¡¡1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯1·î12Æü ¡Ê81ºÐ¡Ë
ËÜ¡¡¡¡ÀÒ¡¡¡¡ÏÂ²Î»³¸©
³Ø¡¡¡¡Îò¡¡¡¡ÂçºåÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¡·ÐºÑ³ØÇî»Î¡Ê¿À¸ÍÂç³Ø¡Ë
¿¦¡¡¡¡Îò¡¡¡¡ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¶µ¼ø¡¢·ÐºÑ³ØÉôÄ¹¡¢Éû³ØÄ¹ÎòÇ¤¸å¡¢2006Ç¯4·î¤è¤ê´ØÀ¾Âç³Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç³Ø±¡²ñ·×¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡£2015Ç¯3·î¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢¸½ºß¤Ï´ØÀ¾Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤Î´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ÊÂç³Ø¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡¢¾å³¤Æ±ºÑÂç³Ø¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆîµþÍý¹©Âç³Ø¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅì¹ñÎ©¾¦²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤ÎµÒ°÷¸¦µæ°÷¤äµÒ°÷¶µ¼ø¤òÎòÇ¤
ÀìÌçÊ¬Ìî¡¡¡¡¹ñºÝ·ÐºÑ³Ø¡Ê°Ü¹Ô·ÐºÑÏÀ¡Ë¡¢ÍýÏÀ·ÐºÑ³Ø¡¢´ØÀ¾·ÐºÑÏÀ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ³Ø
Ãø¡¡¡¡½ñ¡¡¡¡¡ÖÂçºå·ÐºÑ³Ø¡×¡Ê¶¦Ãø¡Ë·Ð±Ä½ñ±¡¡¢¡Ö°Ü¹Ô·ÐºÑ¤ÎÍýÏÀ¡×Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×Ãæ±û·ÐºÑ¼Ò¡¡¤Ê¤É
¸ø¡¡¡¡¿¦¡¡¡¡¡Ê¸µ¡ËºâÌ³¾ÊºâÀ¯À©ÅÙÅù¿³µÄ²ñÎ×»þ°Ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µ¡ËÁíÌ³¾Ê¾ðÊóÄÌ¿®¹ÔÀ¯¡¦Í¹À¯¹ÔÀ¯¿³µÄ²ñ°Ñ°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸µ¡ËÂçºå¹°è¿åÆ»´ë¶ÈÃÄ·Ð±Ä¡¦»ö¶ÈÉ¾²Á°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºåÉÜ»ÔÄ®Â¼¿¶¶½¶¨²ñÍý»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±×¿®Â÷Àô½£ÃÏ°è¿¶¶½´ð¶â±¿±Ä°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡¡¤Ê¤É
¾Þ¡¡¡¡È³¡¡¡¡2019Ç¯ÅÙÏÂ²Î»³¸©Ê¸²½¸ùÏ«¾Þ¼õ¾Þ¡¢2021Ç¯ÅÙÏÂ²Î»³»ÔÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2024Ç¯¿ðÊõ¾®¼ú¾Ï¼õ¾Þ
¡¡
¡ã¶È¡¡¡¡ÀÓ¡ä
2005Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Öºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥»¥Ñ¸òÎ®Àï¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2006Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö2008Ç¯Âçºå¥µ¥ß¥Ã¥ÈÍ¶Ã×¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2007Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Îºæ»Ô¤Ø¤Î±Õ¾½¹©¾ì¿Ê½Ð¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2008Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¤¯¤¤¤À¤ª¤ì¿Í·Á¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö»°ÌÓÇ¡Ø¤¿¤Þ±ØÄ¹¡Ù¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2009Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖWBC¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥¿¥Ð¥³ÃÍ¾å¤²¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆàÎÉ¸©ºù°æ»Ô¤Î¼ÙÇÏÂæ¹ñ°äÀ×È¯¸«¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2010Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¥«¥Ê¥À¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆàÎÉ¤ÎÂçÊ©¤Î·úÂ¤ÈñÍÑ¡×¡¢¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö£Õ£Ó£Ê10¼þÇ¯¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2011Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¡¥ê¡¼¥ê¡¼¤È¥·¥ó¥·¥ó¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼³«±à10¼þÇ¯¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡×Åù¤òÈ¯É½
2012Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖÅ·¶¶Î©À¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö£Õ£Ó£Êº£¸å10Ç¯´Ö¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²ÌÍ½Â¬¡×¡¢¡ÖÂè24²ó¤Ê¤Ë¤ïÍäÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2013Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¡¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¡Ø³¹¥³¥ó¡Ù¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Í¥¾¡¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2014Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÆþÃÄ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂçºåÆ»ÆÜËÙ¤Î¥°¥ê¥³¤Î¿·ÅÅ¸÷´ÇÈÄ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2014Ç¯»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2015Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎLCC½¢¹Ò¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Öµª¤Î¹ñ¤ï¤«¤ä¤Þ¹ñÂÎ¡¦µª¤Î¹ñ¤ï¤«¤ä¤ÞÂç²ñ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖËôµÈÄ¾¼ù»á¤Î¡Ø²Ð²Ö¡Ù¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2016Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö»Í¹ñÈ¬½½È¬¥ö½ê¤ªÊ×Ï©¤µ¤ó¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÊ¿À®28Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖSMAP²ò»¶¤Ç¼º¤ï¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2016Ç¯¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2017Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö2017Ç¯WBCÍ¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2017Ç¯ Âè89²ó½Õ¤ÎÁªÈ´¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Öµ©Àª¤ÎÎ¤¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2017Ç¯²Æ¤ÎÂè99²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖËäÂ¢·ÈÂÓ¤ÎÁí²ÁÃÍ³Û¤È³ä¤ì¥¹¥Þ¥Û¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º³Û¡×¡¢¡Ö2017Ç¯¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿»þ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÆþÃÄ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2018Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖDMM¤«¤ê¤æ¤·¿åÂ²´Û¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª²Ö¸«¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂè10²óAKBÁíÁªµóinÌ¾¸Å²°¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿Áª¼ê¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÆþÃÄ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂè100²ó²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¹Åç¥«¡¼¥×Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2019Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖGW10Ï¢µÙ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖËäÂ¢·ÈÂÓ¤ÎÁí²ÁÃÍ³Û_2019Ç¯ÈÇ¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2020Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö»ÔÌ±¥Þ¥é¥½¥óÃæ»ß¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡¢¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¼º¤ï¤ì¤ë¤ª²Ö¸«¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂè102²ó²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñÃæ»ß¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡¢¡ÖµÀ±àº×»³ËÈ½ä¹ÔÃæ»ß¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡¢¡Ö2020Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡¢¡ÖÀÁµá½ñ¤ÎÅÅ»Ò²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¡¦´ÊÁÇ²½¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×Åù¤òÈ¯É½
2021Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤ÎÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¡¢³¤³°´ÑÀï¼ÔÀ©¸Â¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡¢¡ÖÅÄÃæ¾ÂçÁª¼ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤È¥¤¥Ì¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ë¤è¤ëGW¤Î´ØÀ¾¤Î´Ñ¸÷¶È³¦¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¡×¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖËäÂ¢·ÈÂÓ¤Î²ÁÃÍ2021¡×¡¢¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¾Î¤¨¤ë¥»¡¼¥ë¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÀÖ»ú³Û¡×¡¢¡Ö2020Ç¯¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ê¼º¤ï¤ì¤¿Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Í¥¾¡¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼êMVP¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2022Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö·ÃÊý´¬¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡ØÀáÊ¬¤Î¼÷»Ê¡Ù¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÂ»¼º³Û¡×¡¢¡Ö2022Ç¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö2022Ç¯¤ª²Ö¸«¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2022Ç¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯Î¹¹Ô¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼10¼þÇ¯¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2022Ç¯µÀ±àº×¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ³èÀ²½¤Î¥«¥®¡ÁÆ¯¤¯À¤Âå¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÌÀ³Î²½¡×¡¢¡Ö2022Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2022Ç¯ÅÙ¤Î»ÔÌ±¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2022Ç¯¡Ø¤®¤Õ¿®Ä¹¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Î¸¡¾Ú¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¿·µå¾ì¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2023Ç¯½é·Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2023Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2023WBCÍ¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÈôÄ»¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2023Ç¯¤Î¤ª²Ö¸«¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖG7¹Åç¥µ¥ß¥Ã¥È2023¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2023Ç¯µÀ±àº×¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬È¬´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö½÷À¤ÎIT¿ÍºàÁý²Ã¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖËäÂ¢·ÈÂÓ¤Î²ÁÃÍ2022¡×¡¢¡Ö2023Ç¯²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹2023Ç¯¡Ø¥¢¥ì¡Ù¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2023Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º ´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡Áºå¿ÀÂÐ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö»³ËÜÍ³¿Áª¼ê¤ÎÂç¥ê¡¼¥°ÆþÃÄ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ë¤è¤ë2024Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2024Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö2024Ç¯¤Î·ÃÊý´¬¤Åù¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤È¿©ÉÊ¥í¥¹¡×¡¢¡Ö2024Ç¯¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö2024Ç¯¤ª²Ö¸«¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2024Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÀ®¸ù¡¦ÉÔÀ®¸ù¤ÎÉ¾²Á¡×¡¢¡Ö2024Ç¯µÀ±àº×¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö´Ñ¸÷Î©¹ñÆüËÜ¤Ø¤ÎºÆ½ÐÈ¯¡Á2024Ç¯Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¤Î¿ä·×¡×¡¢¡Ö¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤·¤Æ¤Î2024Ç¯¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ë¤¤¿»ÔÌ±¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯½é·Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¡ØJUNGLIA¡Ù¤Î³«±à¸å15Ç¯´Ö¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¤Î¥Í¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¤ª²Ö¸«¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×Åù¤òÈ¯É½
2025Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡ÖÇòÉÍ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¸å¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¡ÊÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡Ë¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡Ö2025Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÇÑ´þ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼º¤ï¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¡ÊÂ®ÊóÈÇ¡Ë¡×Åù¤òÈ¯É½
2026Ç¯¡¦¡¦¡¦
¡Ö2026Ç¯·ÃÊý´¬¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¤òÈ¯É½
°Ê¾å
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No72.pdf
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨»î»»¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ñÎÁÄó¶¡¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
ÌÀ¸¶¡¢°ËÃÏÃÎ¡¢¾®ÎÓ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-1131
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
