こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【西南学院大学】2月17日（火）令和7年度九州ブロック再犯防止 シンポジウム開催
西南学院大学では、令和７年度九州ブロック再犯防止シンポジウムを開催します。つきましては、取材いただける場合は、2月16日（月）15：00までに 会社名、取材人数及び代表者氏名を、下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
本シンポジウムは、「民間協力者による社会課題解決としての再犯防止の取組」をテーマとして、法務省主催のもと開催され、民間事業者と連携し、「再犯防止」に対する関心・理解を深めることを目的としている。
本学では、シンポジウムを通じて、再犯防止という社会課題について学生と地域が共に学び、考える場とする。本学法学部法律学科・福永俊輔教授およびゼミ生によるトークセッションも実施し、若い世代の視点から「拘禁刑」について意見を交わすとともに、法学教育と実践的な学びを結びつけ、学生が主体的に考える機会とする。
基調講演では、一般社団法人ヒューマンハーバーそんとく塾 塾長・原田公裕氏を迎え、民間による再犯防止の取組みについて講演を行う。
◎令和７年度九州ブロック再犯防止シンポジウム
日時：2025年2月17日（火）13:30〜16:30（開場12:30）
会場：西南学院大学チャペル
主催：福岡高等検察庁、九州地方更生保護委員会、福岡法務局、九州矯正管区
共催：西南学院大学、管内地方検察庁、管内保護観察所、管区内地方法務局、管内矯正施設
参加方法：
○ 会場参加をご希望の方
九州矯正管区更生支援企画課宛て（i.kyuushuukyouse.ga0@i.moj.go.jp）にメールで以下の内容を記載してお申し込み下さい。
件名：シンポジウム申込 本文；（１）氏名 （２）ご職業・所属 （３）電話番号
※メールアドレスは、チラシ記載の二次元コードを読み取るか、下記の法務省矯正局ホームページ「地域との連携（九州矯正管区のページ）」からも取得できます。
○ オンライン視聴をご希望の方
申込は不要です。前日までに、法務省矯正局ホームページ「地域との連携（九州矯正管区のページ）」
（https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei08_00163.html）に視聴URLを掲載しますので、そちらからご覧ください。詳細はこちら（シンポジウムのフライヤー（PDF））をご覧ください。
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
