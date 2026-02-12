電力送電網システム市場は、スマート送電網と風力発電統合を中心に再構築が進行し、2029年までに拡大
先進計量インフラ、スマート送電網、マイクログリッドの急速な導入により、電力送電網システム市場は2029年までに190億ドルを超える見込みであり、アジア太平洋地域が主導すると予測されています。
電力送電網システム市場は、公益事業者および政府が再生可能エネルギー、デジタル監視、分散型発電に対応するため電力ネットワークの近代化を進める中で、構造的変革を迎えています。2029年までに市場は190億ドルを超えると予測されており、約5,800億ドル規模の親市場の中で約3%を占める重要な基盤分野として位置付けられています。
さらに、2029年までに5兆2,390億ドルに達すると予測されている電気・電子産業全体の中では、電力送電網システムは市場価値全体の約0.4%を占める見込みです。割合としては小さいものの、送電網近代化の必要性により急速な成長を示しています。
アジア太平洋地域が送電網拡大の中心として台頭
アジア太平洋地域は、2029年に電力送電網システムの最大地域市場となり、市場規模は69億8,300万ドルに達すると予測されています。これは2024年の36億8,900万ドルから拡大するもので、主に先進計量インフラの大規模導入、ならびにスマート送電網およびマイクログリッドへの投資拡大により、年平均成長率14%で成長すると見込まれています。
国別では、中国が世界需要を主導すると予測されており、電力送電網システム市場は2024年の21億4,800万ドルから2029年には38億7,100万ドルへ拡大し、年平均成長率13%で成長する見込みです。この成長は、国家レベルの送電網近代化プログラム、大規模再生可能エネルギー統合、スマート送電網およびマイクログリッド構造の加速的導入により支えられています。
電力送電網システム市場レポートの無料サンプルはこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=6892&type=smp
風力発電が送電網投資の中核電源に
電源別では、風力発電が2029年の電力送電網システム市場を主導し、市場価値全体の40%、金額にして75億1,200万ドルを占める見込みです。風力発電の均等化発電コスト低下、強力な政策および補助金制度、大規模な陸上および洋上風力発電所の導入拡大により、送電網接続および送電設備強化への需要が高まっています。
企業による電力購入契約の拡大に加え、蓄電、予測、電力網と車両間連携などの送電網柔軟化ソリューションへの需要が高まっていることも、風力発電の中心的役割をさらに強化しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341477/images/bodyimage1】
可変速駆動装置および陸上インフラが部品需要を牽引
部品別では、可変速駆動装置が最大セグメントとなり、2029年までに市場価値全体の28%、金額にして53億3,300万ドルを占める見込みです。需要は、産業用モーターおよび空調システムのエネルギー効率向上、水処理、鉱業、製造分野での改修需要、ならびに効率規制の強化によって支えられています。
用途別では、陸上型電力送電網システムが市場を主導し、2029年には市場価値の75%、金額にして142億7,600万ドルを占める見込みです。都市化の進展、産業拡大、農村電化計画、電気自動車充電ネットワーク整備により、地上送配電インフラへの大規模投資が継続しているほか、老朽化した送電網設備の更新需要も拡大しています。
送電網のデジタル化と再生可能エネルギー統合が市場成長を加速
電力送電網システム市場は、世界の送電および配電構造を変革する複数の要因に支えられ、2029年まで年平均成長率11%で成長すると予測されています。
