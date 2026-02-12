父の日ギフトに新感覚のフルーツブーケ登場 父の日に“笑顔と美味しさ”を贈る─夏限定フルーツブーケ「Moustache（ムスタッシュ）」がリニューアル
フルーツギフト専門店プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅原 信治）は、2026年の父の日向けギフトとして、見た目も味も楽しめる限定フルーツブーケ「Moustache（ムスタッシュ）」をリニューアル発売いたします。
父の日という特別な日に、大人気の「Moustache（ムスタッシュ）」が、フルーツたっぷり、より一層ヘルシーで豪華になってリニューアルしました。
大切なお父さんへ“美味しい驚き”と“笑顔のひととき”をお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341516/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341516/images/bodyimage2】
「Moustache（ムスタッシュ）」は、ポップでユーモラスな“口ひげ”モチーフのフルーツブーケ。
味わい豊かなフレッシュフルーツをふんだんに使用し、見た目の楽しさと美味しさの両方を追求しました。
父の日のギフトとして、めずらしさもあり、インパクトと満足度も感じていただける新感覚ギフトとしてご提案いたします。
＜商品特徴＞
口ひげをモチーフにしたポップでかわいらしいデザイン。
丸くくり抜いてかわいらしく仕上げた夏のフルーツたち。
すべて保存料不使用で、フルーツ本来の風味を引き立てています。
＜父の日ギフトとしての訴求ポイント＞
ユニークなデザイン：従来のギフトとは一線を画すフルーツブーケは、サプライズ性が高く、贈られた瞬間の驚きと笑顔を創出します。
ヘルシーで美味しい：旬のフルーツを厳選し、美味しさと健康感を両立。父の日に“おいしい時間”をプレゼントできます。
そのまま食べられるギフト：皮むきやカットの手間が不要で、受け取ってすぐに楽しめる手軽さも魅力です。
＜販売概要（予定）＞
商品名：Moustache（ムスタッシュ）
販売予定価格：XSサイズ 8000円（予定）
Sサイズ 13000円（予定）
販売期間：父の日シーズン限定（4月より予約開始予定）
販売サイト：公式オンラインストア（https://fruit-bouquets.com/）
配達方法：クール冷蔵便
配達可能地域：中国地方を除く本州地域
＜メディアへのご提案ポイント＞
・ ビジュアル映えする商品写真での誌面・番組内のギフト特集に
・ 父の日ギフトのトレンドを探る企画への掲載に
サンプル品や画像のご提供も可能です。
是非お気軽にお問い合わせください。
配信元企業：プレジール株式会社
