『大航海時代 Origin』新規コンテンツ実装！ 旧正月＆バレンタインデー記念イベントも開催！
- ｢ダナ・カルロス｣が主人公の新規提督年代記をクリアするとS級航海士とA級航海士の雇用が可能
- 投資シーズン5｢北海の連盟｣2回目のアップデート…新規交易品｢赤い燻製ニシン｣を追加
- 旧正月とバレンタインデーを記念した多彩なイベントを開催…成長アイテム及び様々なアイテム報酬の獲得が可能
[2026-0212] LINE Games（共同代表：パク・ソンミン、 チョ・ドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で新規コンテンツの追加アップデートを行いました。また、旧正月とバレンタインデーを記念する特典イベントが開催となりましたのでお知らせいたします。
――――新規提督年代記が登場――――
新規提督年代記が追加となりました。今回の提督年代記の主人公はスウェーデン商人の家門出身の｢ダナ・カルロス｣で、この提督を保有していると、一瞬にして消えてしまった家門の財産の行方と両親の突然の死との関連性を暴いていくストーリーを楽しむことができます。
また、提督年代記をプレイすると、A級航海士｢ペル・セーレンセン｣を獲得でき、年代記をクリアすると宿屋の訪問を通じてS級航海士｢フリーダ・ステンスドッテル｣を雇用することができます。
――――様々なコンテンツの追加！――――
今回のアップデートでは、航海士として雇用が可能な宿屋の従業員も追加となりました。追加となった従業員は、ブリストルの宿屋の｢フレドリック｣で、宿屋へ訪問し、この従業員との親密度を最大値まで高めるとS級航海士として雇用できます。
また、投資シーズン5｢北海の連盟｣の2回目のアップデートも行いました。ルシタニア人の村とフランク族の村で新規交易品｢赤い燻製ニシン｣が追加され、ギリシャ及び北海地域で陸地探検を通じて新な冒険手帳である｢北方の記録｣を獲得できます。
さらに｢生産｣カテゴリに｢工芸｣が追加されました。交易品と細工道具などを活用して成長用アイテム(アストロラーベ/教本)と航海士装備(装身具/顔装飾)などを生産することができるようになりました。その他にも宿屋の従業員と親密度を高めた後に依頼を受けることができる｢従業員依頼｣が3種追加されました。
――――様々な特典イベントを開催！――――
旧正月とバレンタインデーを記念する様々なイベントを開催します。
◆バレンタイン交易イベント
特定地域で｢インカローズ｣と、｢鏡｣、｢白金｣の交易品に対する選好度が増加する割増効果が発生し、交易を通じた利益を大幅に増やすことができるイベントです。
－開催期間：2026年2月11日(水)～2026年３月10日(火)
◆1日1個の甘いログインボーナス
イベント期間中、ゲームにログインすると｢甘い航海チケット｣がもらえます。
－開催期間：2026年2月11日(水)～2026年３月10日(火)
◆アンジェリカのチョコレート秘伝
イベント期間中、イベントを通じて獲得した｢アンジェリカの生産依頼書｣を通じてイベントアイテムの｢ピスタチオペースト｣を生産し、このアイテムを配達すると｢甘い航海チケット｣がもらえます。
