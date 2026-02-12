食品サービスの自動化が加速し、業務用炊飯器市場は2035年までにほぼ倍増する見込み
グローバル市場展望：ホスピタリティ、ケータリング、そして業務用厨房における持続的な需要を浮き彫りにする
世界の業務用炊飯器市場は、レストラン、クラウドキッチン、ホテル、ケータリングサービス、そして業務用フードサービスプロバイダーからの需要の高まりに牽引され、力強い成長期を迎えています。市場規模は2025年に27億6,000万米ドルと推定され、2035年には50億5,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2035年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は6.22%で拡大します。この着実な成長は、業務用厨房における効率性、一貫した食品品質、そしてスケーラブルな調理ソリューションへの関心の高まりを反映しています。
世界的な米食消費の増加が機器需要を牽引
米は、アジア太平洋地域、中東、ラテンアメリカにおいて依然として主食であり、多文化食のトレンドの高まりに伴い、欧米のフードサービスメニューにもますます多く取り入れられています。業務用厨房では、日々の安定した需要に応えるため、大容量で耐久性があり、精密に制御された炊飯器が求められています。クイックサービスレストランから大規模な施設内カフェテリアまで、業務用炊飯器は、特に大量調理において、均一な食感、味、そして分量管理を実現するために不可欠な機器となりつつあります。
フードサービス業界の拡大と都市化が市場成長を促進
急速な都市化、ライフスタイルの変化、そして可処分所得の増加は、フードサービス業界の世界的な拡大を促しています。特に新興国におけるクイックサービスレストラン（QSR）、カジュアルダイニングチェーン、フードコートの成長は、業務用調理器具の導入を大幅に増加させました。業務用炊飯器は、調理時間の短縮、人手への依存度の低下、そしてオペレーションのばらつきを軽減するため、現代のプロ仕様の厨房において選ばれるソリューションとなっています。
技術の進歩が業務用炊飯器を変革
メーカーは、プログラム可能な調理モード、自動温度制御、デジタルインターフェース、省エネ発熱体、スマートな安全機構といった高度な機能の搭載をますます増やしています。これらのイノベーションは、調理精度を向上させると同時に、エネルギー消費量と運用コストを削減します。複数の米の種類と大量調理に対応できるスマートな業務用炊飯器は、特に信頼性と性能が重要となる高処理能力の食品サービス現場で人気が高まっています。
ホスピタリティおよびケータリング業界は依然として主要なエンドユーザーセグメント
ホテル、リゾート、宴会場、ケータリング会社は、業務用炊飯器の主要なエンドユーザーセグメントです。イベントや団体向けの大規模な食事の準備には、スピード、一貫性、耐久性を備えた機器が必要です。さらに、医療施設、教育機関、企業のカフェテリアでは、食事の準備を効率化し、厳格な衛生基準と品質基準を満たすために、業務用グレードの炊飯器への投資が増えています。
旺盛な地域需要を背景にアジア太平洋地域が市場成長を牽引
米の消費量が多く、都市人口が密集しており、食品サービス施設が多数存在することから、アジア太平洋地域は業務用炊飯器市場を牽引しています。中国、日本、インド、韓国、東南アジア諸国では、業務用調理機器の需要が依然として堅調です。一方、北米とヨーロッパでは、アジア料理レストラン、クラウドキッチン、そして業務用フードサービスインフラの拡大に牽引され、着実な成長を遂げています。
