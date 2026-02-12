新刊「現場で困らないプロジェクトマネジメント 本当に知りたかった成功の秘訣」を2026年3月に発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年3月に「現場で困らないプロジェクトマネジメント 本当に知りたかった成功の秘訣」を発売いたします。正式な発売日、価格、特徴等の詳細は追ってお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340769/images/bodyimage1】
「現場で困らないプロジェクトマネジメント 本当に知りたかった成功の秘訣」
※表紙は開発中のため、実際のものとは異なる場合があります。
【特徴】
プロジェクトが計画通りに進まない、関係者間の認識のズレや手戻りで迷走した経験はありませんか？
本書では、現場で起こりがちな課題を整理し、プロジェクトを前進させるための実践的なアプローチを体系的に解説しています。
人材育成のプロの知見に基づき、計画策定から実行・監視、トラブル対応、ステークホルダー調整までを具体的に説明。理論だけでなく、明日から現場で使える判断軸と対策を提示し、プロジェクト成功へ導く秘訣が満載です。
【このような方におすすめ】
・プロジェクトの現場で困っている方、解決策を知りたい方
・プロジェクトマネジメントのルール通りにやったのに、うまくいかない方
・プロジェクトマネジメントは難しそう・わからないと感じている方
・システムに限らず、あらゆるプロジェクトにおいて、結果を出したいと感じているビジネスパーソン
【関連WEBサイト】
「現場で困らないプロジェクトマネジメント 本当に知りたかった成功の秘訣」：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/hrd/fpt2519.html?cp
富士通ラーニングメディア 出版サービス ホームページ：
https://www.fom.fujitsu.com/goods/index.html?cp
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来た国内最大規模の総合人材育成企業です。研修サービスにおいて近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供。出版サービスではパソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで累計3,580万部を出荷しています。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【商標について】
記載されている製品・サービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
配信元企業：株式会社富士通ラーニングメディア
プレスリリース詳細へ