みんながサウナを利用したいタイミングは？！観光地でのサウナ体験に関するアンケート調査を実施
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「観光地でのサウナ体験に関するアンケート調査」を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：180名
調査期間：2026年2月1日～2026年2月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press12/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340535/images/bodyimage1】
【質問】観光地のサウナを利用するとしたら、どのようなタイミングで利用してみたいと思いますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340535/images/bodyimage2】
「旅行の移動や観光で疲れたとき」127人、「旅先で特別な体験をしたいとき」65人、「天候が悪いときの屋内アクティビティとして」64人、「地元の文化や特色に触れたいとき」26人、「その他」4人でした。
【質問】観光地のサウナに対してどのようなイメージをお持ちですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340535/images/bodyimage3】
観光地のサウナのイメージをたずねたところ、最も多かったのが「健康や美容に良さそう」で108人でした。次いで、「ゆっくり休めそう」91人、「旅の思い出になりそう」74人、「特別なイベントがありそう」13人、「他の観光客と交流できそう」12人、「その他」3人と続きます。
【質問】観光地のサウナについて、不安に感じることや利用をためらう理由を教えてください。
・利用者のマナー違反や、大騒ぎするグループがいないかが不安。（40代/女性/自営業）
・普段行かない場所なので、衛生面などが心配。（20代/男性/会社員・団体職員）
・サウナ室や水風呂、休憩スペースが清潔かどうか分からない。（40代/男性/会社員・団体職員）
・観光地だと人が多そうなのでゆっくりできるのか不安。（30代/女性/無職）
・込み具合、清潔感、脱衣所の様子が気になります。（50代/女性/自営業）
・サウナ初心者は敷居が高く、個人で楽しめるのかが不安。（30代/女性/無職）
・地元の人間がたくさんいると肩身の狭い思いになる。（30代/男性/会社員・団体職員）
今回の調査によると、観光地サウナは「旅の疲れを癒したいとき」や「特別な体験を求めるとき」に利用したいと考える人が多いことがわかりました。「健康・美容に良い」「ゆっくり休める」といったポジティブなイメージが上位を占め、観光地サウナへの期待が高まっていることがうかがえます。
一方で、「衛生面が心配」「ゆっくりできるか不安」など、利用をためらう声も浮き彫りになりました。観光地サウナに注目が集まる今だからこそ、快適さと安心感を備えた環境づくりが重要です。こうした不安を解消する取り組みが進めば、観光地サウナはより多くの人に選ばれる存在になるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：180名
調査期間：2026年2月1日～2026年2月3日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press12/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340535/images/bodyimage1】
【質問】観光地のサウナを利用するとしたら、どのようなタイミングで利用してみたいと思いますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340535/images/bodyimage2】
「旅行の移動や観光で疲れたとき」127人、「旅先で特別な体験をしたいとき」65人、「天候が悪いときの屋内アクティビティとして」64人、「地元の文化や特色に触れたいとき」26人、「その他」4人でした。
【質問】観光地のサウナに対してどのようなイメージをお持ちですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340535/images/bodyimage3】
観光地のサウナのイメージをたずねたところ、最も多かったのが「健康や美容に良さそう」で108人でした。次いで、「ゆっくり休めそう」91人、「旅の思い出になりそう」74人、「特別なイベントがありそう」13人、「他の観光客と交流できそう」12人、「その他」3人と続きます。
【質問】観光地のサウナについて、不安に感じることや利用をためらう理由を教えてください。
・利用者のマナー違反や、大騒ぎするグループがいないかが不安。（40代/女性/自営業）
・普段行かない場所なので、衛生面などが心配。（20代/男性/会社員・団体職員）
・サウナ室や水風呂、休憩スペースが清潔かどうか分からない。（40代/男性/会社員・団体職員）
・観光地だと人が多そうなのでゆっくりできるのか不安。（30代/女性/無職）
・込み具合、清潔感、脱衣所の様子が気になります。（50代/女性/自営業）
・サウナ初心者は敷居が高く、個人で楽しめるのかが不安。（30代/女性/無職）
・地元の人間がたくさんいると肩身の狭い思いになる。（30代/男性/会社員・団体職員）
今回の調査によると、観光地サウナは「旅の疲れを癒したいとき」や「特別な体験を求めるとき」に利用したいと考える人が多いことがわかりました。「健康・美容に良い」「ゆっくり休める」といったポジティブなイメージが上位を占め、観光地サウナへの期待が高まっていることがうかがえます。
一方で、「衛生面が心配」「ゆっくりできるか不安」など、利用をためらう声も浮き彫りになりました。観光地サウナに注目が集まる今だからこそ、快適さと安心感を備えた環境づくりが重要です。こうした不安を解消する取り組みが進めば、観光地サウナはより多くの人に選ばれる存在になるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ