マイクロ静電式空気清浄機の世界市場2026年、グローバル市場規模（卓上型、携帯型）・分析レポートを発表
2026年2月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マイクロ静電式空気清浄機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マイクロ静電式空気清浄機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
本レポートは、世界におけるマイクロ静電式空気清浄機市場について、現状分析と将来予測を包括的にまとめたものです。
マイクロ静電式空気清浄機は、空気中の微粒子や微生物を高効率で除去することを目的とした装置であり、室内空気環境の改善に重要な役割を果たしています。近年の健康意識の高まりや室内環境品質への関心の増加を背景に、幅広い分野で導入が進んでいます。
________________________________________
市場規模と成長見通し
世界のマイクロ静電式空気清浄機市場規模は、2024年時点で約6億7100万米ドルと評価されています。今後も安定した需要拡大が見込まれており、2031年には約9億2300万米ドル規模に達すると予測されています。
調査期間中の年平均成長率は4.7パーセントとされており、都市化の進展、空気汚染対策の強化、医療施設や業務用空間での需要増加が市場成長を支えています。また、各国の関税制度や政策対応の違いが、地域別の競争構造や供給体制に影響を与えています。
________________________________________
技術的特徴と製品構造
マイクロ静電式空気清浄機の中核となるのは、静電吸着装置です。この装置は放電線と負極板から構成されており、高電圧発生装置の作用により、4キロボルトから8キロボルトの直流高電圧を発生させ、内部に強力な静電場を形成します。
室内空気が装置内を通過する際、空気中の粒子や微生物は正の電荷を帯び、負極板に吸着されます。この仕組みにより、微細粒子を効率的に捕集できる点が特徴です。
________________________________________
市場環境と需要動向
本市場は、感染症対策や室内空気質改善への社会的関心の高まりを背景に拡大しています。
特に病院やオフィス、宿泊施設など、人の滞在時間が長い空間での導入が進んでいます。従来型フィルター方式と比較して、圧力損失が小さく、安定した集じん性能を維持できる点が評価されています。一方で、製品価格や保守管理に対する認知不足が、一部地域での普及を抑制する要因となっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、Honeywell、Philips、Winix、Electrolux、Coway、Daikin、Sweair (Shenzhen) Technology Co., Ltd、BeiAng、Panasonic、Samsung などの企業が参入しています。各社は集じん性能、製品デザイン、静音性、設置の容易さなどを競争軸として市場展開を進めています。
本レポートでは、これら企業の販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、展開地域、最近の事業動向を整理し、2025年時点の市場占有状況を明らかにしています。
________________________________________
製品別および用途別分析
製品タイプ別では、据え置き型と携帯型に分類されます。据え置き型はオフィスや医療施設などでの常設利用に適しており、携帯型は個人利用や小規模空間向けに需要が拡大しています。
用途別では、オフィス、病院、宿泊施設、その他に分けて分析されており、特に医療分野では高い清浄性能への要求から安定した成長が見込まれています。
