女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」で株式会社アクティブノート15周年記念電子書籍「夢は人を選ばない～描いた夢が現実となるアクティブノート～」を発行しました
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」は2026年1月31日に創業15周年を記念し、特別企画として電子書籍「夢は人を選ばない～描いた夢が現実となるアクティブノート～」 を公開・配布開始したことをお知らせいたします。
URL：https://www.active-note.jp/book/15th-anniversary/
本企画は、株式会社アクティブノート創業15周年を記念して制作された特別企画です。代表 長瀬葉弓の15年間の歩みと記録をもとに構成され、AI第一世代の女性起業家が専門家として選ばれ、自分らしい軸を築くための取り組みの一つとして公開されています。
変化の速い社会環境の中で、自分の軸をどこに置くのか。
不安や迷いがある中で歩みを止めず進むとはどういうことか。
本書では、代表自身の経験や記録を通して、ノウハウだけではなく選択や姿勢に向き合う視点を提示し、読む人それぞれが自分自身の原点を見つめ直すきっかけとなる内容になっています。
読者の声（一部抜粋）
「時代が移り変わるからこそ、はじまりの軸に立ち戻ることの重要性を感じました。
怖さや不安があっても歩みを止めず進むこと、『やるからできるのだ』という言葉の意味を深く受け取り、挑戦し続ける覚悟につながりました。」
「これまでの記録や心情に触れ、自分がなぜこの道を選んだのかを整理できました。
共感と実績が信頼につながることを改めて実感し、自身の発信や小冊子制作、メルマガ設計へのヒントも得られました。
行動に迷ったときに立ち返りたい内容です。」
「『明るく、軽く、自分らしく』という言葉が印象に残りました。
過去の歩みを知ることで勇気を受け取れる読者も多いと感じました。
今年1年の定義であるBrandMeやAI活用を理解している人にとっては実践の参考例にもなる内容です。」
「不安や恐怖で行動を止めてしまうこと、時間の使い方、前提や思い込みなど、自分の現状を映し出されるようでした。
自分はどう在りたいのかを問い直す機会になりました。」
「自分の人生に責任を持つことという言葉が強く心に残りました。
やり方ではなく在り方を示してくれる内容で、立ち止まりそうなときに読み返したいと感じています。」
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在80冊が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【株式会社アクティブノートがプロデュースする集まる集客(R)?とは？】
集まる集客(R)?は、
「休みってなんですか？」
というくらい
とにかく、人を喜ばせることが大好きで、
とにかく、人の悩みを解決することに夢中になり、
とにかく、自分のココロが踊る夢を叶えたい。
そう！
シゴトが、人が、マーケティングが、
大好きな人のために創った
最新WEBマーケティングをベースとした
