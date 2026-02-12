株式会社サンクユー、「複雑な商習慣」を解決したBtoB-EC成功事例5選を公開 ― なぜEC-CUBEが選ばれるのか？実例に見るカスタマイズ成功のポイント ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、ECプラットフォーム EC-CUBE が BtoB-EC 構築で選ばれる理由と、「複雑な商習慣」をカスタマイズで解決し成功した実際の導入事例を紹介するコラム『なぜEC-CUBEが選ばれるのか？「複雑な商習慣」をカスタマイズで解決したBtoB-EC成功事例5選』を公開しました。
本コラムでは、EC-CUBE を用いて受発注業務の効率化から、複雑な価格体系・承認フロー・顧客別要件などを解決し、実際に成果につなげている企業の導入事例を5つ厳選して解説しています。
導入検討中の企業様、EC構築を視野に入れている事業者様にとって、どこに投資すべきかどんな機能が必要かを具体的にイメージできる内容です。
■背景：一般的な BtoB-EC が抱える複雑さ
BtoB の受発注業務では、次のような要件が存在します。
・顧客別価格・掛率・数量帯別単価
・見積承認・承認フロー
・会員ランクに応じた商品表示
・基幹システムとの双方向連携
・再注文・見積依頼・請求条件の複雑性
こうした「商習慣の多様性」が、汎用的なECシステムでは対応が難しいケースの根本原因です。
■コラムのポイント（＝問い合わせにつながる要点）
成功事例(1)
顧客別価格設定と柔軟な承認ワークフローで受注工数を半減した事例
成功事例(2)
複数倉庫・在庫拠点を統合しつつ、リアルタイム在庫反映を実現したケース
成功事例(3)
見積機能・再見積り機能の導入で、営業生産性を大幅に向上した導入
成功事例(4)
基幹システム・会計システムとのAPI連携による運用効率化
成功事例(5)
定期購入・自動注文機能を活用し、リピート売上を強化
それぞれの事例において、どのようなカスタマイズが施され、どのような成果（受注精度向上・オペレーション改善・売上増加）につながったかを具体的に紹介しています。
■EC-CUBE が選ばれる理由
EC-CUBE は国産オープンソースのECパッケージとして、
・自由度の高いカスタマイズ性
・外部システムとの柔軟な連携
・顧客ごとのビジネス要件への適応力
を持ち、多様な業界で採用されています。
サンクユーでは、BtoB-EC の複雑要件に対応するためのカスタマイズや基幹システム連携、UI/UX 改善の設計を数多く支援しており、単なる構築だけでなく 成果につながる EC づくり を強みとしています。
■コラムはこちら（全文）
なぜEC-CUBEが選ばれるのか？「複雑な商習慣」をカスタマイズで解決したBtoB-EC成功事例5選
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/5_successful_b2b_ec_cases_that_solved_complex_business_practices/
■サンクユーのご支援
サンクユーは、EC-CUBE を軸にした BtoB-EC の要件定義・カスタマイズ・連携設計・運用改善をトータルで支援しています。
たとえば、
・多様な商習慣への対応設計
・API 連携を活用した自動化
・顧客体験を向上させる UI／UX 改善
・拡張性のあるマルチサイト構築
・運用定着のための教育・運用設計
など、企業の課題に応じた最適な EC ソリューションを提供しています。
「自社の BtoB-EC をどう改善すべきか分からない」
「複雑な受注条件・見積ルールに対応したい」
「既存の EC では成果が出ていない」
といったお悩みをお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
