Microchip社、MCU/MPUをインテリジェントなリアルタイム意思決定エンジンに変える量産対応のフルスタック エッジAIソリューションを発表
2026年2月11日[NASDAQ: MCHP] - AI(人工知能)およびML(機械学習)の革新における次の大きなステップは、MLモデルをクラウドからエッジへ移行させ、今日の産業、車載、データセンター、コンシューマ向けIoT(モノのインターネット) ネットワークにおいてリアルタイムの推論および意思決定アプリケーションを実現する事です。Microchip Technology Incorporated(日本法人: 東京都港区浜松町、代表: 櫟晴彦 以下Microchip社)は本日、エッジAIソリューションを拡充し、Microchip社のMCU(マイクロコントローラ)とMPU(マイクロプロセッサ)を活用した量産対応アプリケーションの開発を効率化するフルスタック ソリューションを提供する事を発表しました。MCUとMPUは、エッジの多くのセンサの最も近くに配置され、センサデータの収集、モータ制御、アラームやアクチュエータの起動等を実行するデバイスです。
Microchip社の製品は長年にわたり組み込み設計の主力を担ってきました。しかし、今回の新しいソリューションにより、Microchip社のMCUとMPUは、セキュリティと効率性と拡張性を兼ね備えたインテリジェンスをエッジにもたらすための完全なプラットフォームへと生まれ変わります。Microchip社は、エッジAIの性能、消費電力、セキュリティに関する課題を解決しながらエッジAIの実装を簡単にする、シリコン、ソフトウェア、ツールから成る成長し続けるフルスタック製品ポートフォリオを急速に構築、拡大してきました。
Microchip社のEdge AI事業部担当副社長Mark Reitenは次のように述べています。「エッジAIはもはや実験段階ではありません。クラウドでの実装に比べて多くの利点があるため、当然の選択肢となっています。我々は、Microchip社のMCU、MPU、FPGAを、最適化済みのMLモデル、モデル アクセラレーション、堅牢な開発ツールと統合するために、エッジAI部門を設立しました。今回リリースされたのは計画されているアプリケーション ファミリの第一弾です。これにより、要求の厳しい市場に即展開可能な、セキュアかつ効率的なインテリジェント システムを素早く設計する事が可能になります」
この新しいMCUおよびMPU向けフルスタック アプリケーション ソリューションには、事前学習済みの展開可能なモデルだけでなく、各種環境に合わせて修正、拡張、適用が可能なアプリケーション コードも含まれています。これらは、Microchip社の組み込みソフトウェアおよびML開発ツール、またはMicrochip社パートナー企業が提供する組み込みソフトウェアおよびML開発ツールを通じて実行できます。この新しいソリューションに含まれる内容は以下の通りです。
● AIベースの信号解析による危険なアーク放電故障の検出と分類
● 予兆保全のための状態監視と機器の健全性評価
● デバイス上でセキュアな本人確認を可能にする生体検知機能付き顔認識
● コンシューマ、産業、車載用のコマンド制御インターフェイス向けキーワード スポッティング
エッジAI向け開発ツール
エンジニアは、使い慣れたMicrochip社の開発プラットフォームを利用してAIモデルのプロトタイプ作成と展開を迅速に行う事ができます。これにより、複雑さが軽減され、設計サイクルを短縮できます。Microchip社のMPLAB(R) X IDE(統合開発環境)は、MPLAB Harmonyソフトウェア フレームワークおよびMPLAB ML Development Suiteプラグインと共に、最適化済みのライブラリを通じて組み込みAIモデルの統合をサポートする、統一されたスケーラブルなアプローチを提供します。例えば、8ビットMCUを使ったシンプルなPoC(概念実証)タスクで開発をスタートし、後でMicrochip社の16ビットまたは32ビットMCUを使った量産対応の高性能アプリケーションに移行する事もできます。
