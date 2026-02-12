津軽海峡フェリー株式会社(本社：北海道函館市・代表取締役社長：柏木 隆久(かしわぎ たかひさ)、以下「津軽海峡フェリー」)は、2026年2月16日(月)12:00より、函館～青森航路を対象とした「タイムセール」を実施いたします。

本商品は、より多くの方々にフェリー旅を体験していただきたいという思いから、2025年10月に初めて販売し、大変ご好評をいただきましたため、再販売を決定いたしました。卒業旅行や春休みの帰省に合わせ、函館～青森航路限定、普通車1台10,000円(ドライバー込み)の特別価格でご提供いたしますので、ぜひご利用ください。

津軽海峡フェリーはこれからもお客様目線を追求し、船旅をより身近に感じていただけるフェリー会社になれるよう努めてまいります。


タイムセール


■タイムセール概要

販売期間　　　 ： 2026年2月16日(月)12:00～3月16日(月)17:00

乗船対象期間　 ： 2026年2月25日(水)～4月15日(水)ご乗船分まで

対象航路　　　 ： 函館～青森航路限定

対象等級　　　 ： スタンダード限定

対象内容　　　 ： 普通自動車(車長6m未満)、軽自動車、同乗者(大人・小人)

販売価格　　　 ：【片道料金(税込)】

　　　　　　　　　車輌　： 普通車　10,000円　/　軽自動車　9,000円

　　　　　　　　　同乗者： 大人　　 1,500円　/　小人　　　750円

予約方法　　　 ： WEB予約限定

利用条件　　　 ： 1.函館～青森航路限定

　　　　　　　　　2.軽自動車並びに普通自動車(車長6m未満)で乗船されること

　　　　　　　　　3.ドライバーを含め8名まで(ドライバーのみでの利用可)

　　　　　　　　　　※車の定員を超えてのご乗船はできません。

　　　　　　　　　4.スタンダード限定(等級変更不可)

　　　　　　　　　5.事前予約及び支払い期日までの事前決済が可能であること

　　　　　　　　　　※コンビニ支払い 乗船日5日前、カード支払い 乗船日2日前

　　　　　　　　　　※決済後、キャンセル料100％

　　　　　　　　　　　(コンビニ決済またはカード決済後)

　　　　　　　　　　※その他、キャンペーン商品を含め割引の重複はできません。

　　　　　　　　　　※販売台数は各便先着・数量限定となります。

利用方法　　　 ： 1.乗船日を決めてWEB予約取得

　　　　　　　　　　※予約ページより「タイムセール」でご予約ください。

　　　　　　　　　　※2月16日(月)12:00～3月16日(月)17:00までの予約受付

　　　　　　　　　　※その他のプランや割引でご予約された場合は

　　　　　　　　　　　「タイムセール」が適用になりません。

　　　　　　　　　2.予約後、支払い期限内に料金の事前支払い

　　　　　　　　　3.出航の40分ほど前までに発券カウンター、

　　　　　　　　　　スマートチェックインまたはオンラインチェックインで

　　　　　　　　　　乗船手続き



■ご予約に関するお問い合わせ【営業時間】9:00～18:00

室蘭支店：0143-83-4080

函館支店：0138-43-4545

青森支店：017-766-4733

大間支店：0175-37-3111