一般社団法人日本自動車工業会(以下、自工会)は2月9日、環境への配慮や交通安全、省エネルギーの観点から環境省をはじめとする関係省庁や会員会社とともに推進しているエコドライブの運転方法である「エコドライブ10のすすめ」の普及啓発を目的として、動画シリーズや特設ページ等のコンテンツを公開、インターネットや高速道路のデジタルサイネージを活用した啓発活動を開始すると発表しました。





具体的な取り組みは以下の通りです。









【目的】

エコドライブは、環境負荷の低減、交通安全の向上、燃料費の節約など、ドライバー一人ひとりの行動で多くの効果をもたらします。今回の取り組みを通じ、より多くの方にその価値を届け、日常の運転行動の改善につなげることを目的とします。









【内容】

1. ゆっくり解説動画シリーズ(全5編)

エコドライブ10のすすめの各ポイントを親しみやすく、分かりやすく解説します。

本シリーズでは、おなじみの魔理沙と霊夢に加え、オリジナルキャラクターの「エコどらちゃん」が登場。





エコどらちゃん

エコドライブ ゆっくり解説動画





視聴者に寄り添いながら、楽しくエコドライブのポイントを紹介します。

- (1) マイチェック編 ：2月12日公開 https://youtu.be/eODJQ68QhDU

- (2) 財布にやさしい編 ：2月13日公開(予定)

- (3) クルマにやさしい編：2月18日公開(予定)

- (4) 人にやさしい編 ：2月24日公開(予定)

- (5) 地球にやさしい編 ：2月27日公開(予定)





2. 雑学動画シリーズ

「えっ、そうだったの？」と思わず見入ってしまう、気になる雑学を交えながらエコドライブを紹介する、楽しくためになる動画です。日常の運転行動を見直すヒントが満載です。

URL： https://youtu.be/2rmeHXfNfgw





エコドライブ 雑学動画





3. 高速道路SA／PAでのデジタルサイネージ掲出

NEXCO東日本の主要サービスエリア・パーキングエリアにて、今回制作した啓発動画を掲出します。

掲出期間：2026年2月21日～3月22日