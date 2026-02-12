株式会社ワイヤードビーンズ(仙台市青葉区、代表取締役 三輪 寛)は、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品として、谷製陶所(高知県高知市)で製造した「生涯を添い遂げるマグ 尾戸焼 谷製陶所 ホワイト」を、2026年2月12日(木)より販売開始いたしました。

(ブランドサイト： https://www.wiredbeans.jp/ )





生涯を添い遂げるマグ 尾戸焼 谷製陶所 ホワイト





【土佐の風土と感性が響き合う、高知の稀少な尾戸焼】

Wired Beansから新たに発売する「生涯を添い遂げるマグ 尾戸焼 谷製陶所」。尾戸焼(おどやき)は、土佐藩(現在の高知県)の御用窯として発展した歴史を持ち、気品ある独自の美しさが特徴です。江戸時代初期、藩主山内家が京都の陶工を招いて開窯したことに始まり、江戸後期には茶人としても知られた13代藩主山内 豊煕(とよてる)が自ら作陶を行うなど、藩の保護のもと磨き上げられてきました。

本製品を手掛けた谷製陶所は、明治時代から続く高知を代表する尾戸焼の窯元です。5代目・谷 信一郎氏は、工房の裏手にそびえる能茶山から自ら土を掘り出し、1ヶ月半もの時間をかけて精製する昔ながらの「土づくり」を今も貫いています。自ら精製した「藁灰釉(わらばいゆう)」が織りなす乳白色と口元に配した緑釉の柔らかな表情、その下にうっすらと見える細かな貫入(釉薬のヒビ)は、土佐の清流や自然を思わせる温かみと透明感を併せ持っています。

尾戸焼の端正な佇まいと現代のデザインが融合した一品。伝統の土と釉薬が醸し出す素朴ながらも洗練された表情は、日々のコーヒータイムに静かな彩りを添えてくれます。使うほどに貫入に味わいが深まり、土佐の伝統を身近に感じながら末永く愛用いただける逸品です。





丹精込めてつくられた土と釉薬は、自然を思わせる温かみある表情が特徴





日々のコーヒータイムに静かな彩り添えてくれる一品





【生涯を添い遂げるマグ 尾戸焼 谷製陶所】

商品名 ： 生涯を添い遂げるマグ 尾戸焼 谷製陶所 ホワイト

価格 ： 10,450円(税込)

タイプ／カラー： ホワイト

サイズ ： 口径：約91mm 高さ：約74mm ※取手は含まず

職人 ： 谷製陶所

デザイン ： 株式会社GKインダストリアルデザイン

販売サイト ： https://store.wiredbeans.jp/









【生涯を添い遂げるマグとは】

日本各地の職人の手によって生み出されるプロダクト。シンプルながら飽きのこない共通デザインでつくることで、窯元の個性と地域ごとの特色が際立ちます。一つのプロダクトからはじまる、職人と地域の個性の広がり。広がりが共感を生み、仕組みが継続（継承）を生む。職人の技と風土が感じられる贅沢なひとときをお楽しみください。









【Wired Beansとは】

「職人とお客様をつなぐ」ために、生涯を共にしたくなる「本物」を日本の職人の手づくりで実現したブランドです。万が一割れてしまった場合に新しい製品と交換させていただく「生涯補償」を「生涯を添い遂げるグラス」「生涯を添い遂げるマグ」に付加してお客様と職人との縁をつないでいきます。グッドデザイン賞、独レッドドット・デザイン賞、米IDEA銅賞、独ジャーマンデザインアワード特別賞と、世界の数々のデザイン賞を受賞してきました。









【使い続けられる仕組み「生涯補償」】

「割れることが不安で普段使いを躊躇してしまう」ことがないよう、そして「職人手づくりの製品をより身近に、末永く愛用していただきたい」という想いから生まれたのが、Wired Beans独自のアフターサービス「生涯補償」です。破損した製品を外箱(付属箱)・補償書とともにお送りいただくことで、新しい製品と交換いたします。

継続性を大切に、「お客様と職人の縁」をこれからも紡いでいきます。









【谷製陶所とは】

高知市能茶山の麓に構える「谷製陶所」は、明治時代から尾戸焼の伝統を五代にわたって受け継ぐ窯元です。5代目・谷 信一郎氏は、原料となる土を自ら山から掘り出し、藁灰や土灰から釉薬を手作りする、昔ながらの「一貫した手仕事」を貫いています。代々触れてきた地元の土へのこだわりと深い愛情が、器一点一点に温かな生命力を吹き込んでいます。伝統の美意識を守りながら、現代の生活に調和する器を追求し続ける真摯な姿勢が、手にした瞬間に伝わる職人の情熱と土佐の息吹を支えています。









【GKインダストリアルデザインとは】

昭和27年創業、生活道具からJR車両まで手がけ、国内外の多くのデザイン賞を受賞しています。「技術と芸術の融合」を理念とし、デザインを産業社会の中に的確に位置づけながら､人ともの､くらしと産業を活性化するしくみづくりを行っています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ワイヤードビーンズ

代表者 ： 代表取締役 三輪 寛

所在地 ： 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目5-3

アーバンネット五橋ビル6F

設立 ： 2009年10月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： デジタルビジネス事業、デジタルコマース領域における、

開発・保守・運用サービスの提供、

デジタルマーケティング、ブランド運営

ブランドサイト： https://www.wiredbeans.jp/