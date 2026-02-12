ズーラシアンブラス(制作：株式会社スーパーキッズ)は、「2026ズーラシアンブラス・マニア」公演を名古屋・大阪・京都・千葉・埼玉の五都市で開催します。





＜コンサート情報＞

ズーラシアンブラスセブン





●五都市ツアーを開催

2026年4月に26周年を迎えるズーラシアンブラスが、金管五重奏の魅力を詰め込んだ「マニア」なコンサートを開催します。

昨年は三都市で開催し、大好評だった本公演。関東での開催を望む声を多数頂き、五都市に拡大いたしました！

トランペット2本、ホルン、トロンボーン、テューバ各1本で構成される金管五重奏は、シンプルな組み合わせなだけに各楽器のサウンドを堪能できます。そこにドラムを加えてより華やかにお届けします。

少人数ならではのアットホームな雰囲気でお楽しみいただけるコンサートです。









●CD「ジャイブ」と「ギャグブラス」を特集

「マニア」コンサートでは、過去にズーラシアンブラスがリリースしたCDをピックアップしています。今回は2010年リリースの「ズーラシアンブラス ジャイブ」、2011年リリースの「ギャグブラス」収録曲をラインナップ。「ミッション・インポッシブル」「ディズニーメドレー」など人気の映画音楽を金打6重奏で演奏します。「ギャグブラス」はズーラシアンブラスの十八番とも言える冗談音楽集。「サッポロ交響曲第一番～塩ラーメン～」「ハングリー舞曲第5番」など、クスっと笑える秀逸なアレンジ曲を演奏します。

「サルベージ大作戦*」と銘打って、ファン投票で選曲をするコーナーも設け、お客様と一体になって楽しみます。

*サルベージ大作戦：3月下旬 ズーラシアンブラスアプリ内にて実施予定









【公演概要】

▼名古屋公演

開催日：2026年5月2日(土)

時間 ：13:30(13:00開場)

場所 ：電気文化会館 ザ・コンサートホール(愛知県名古屋市)





▼大阪公演

開催日：2026年5月3日(日)

時間 ：13:30(13:00開場)

場所 ：吹田市文化会館メイシアター 中ホール(大阪府吹田市)





▼京都公演

開催日：2026年5月4日(月祝)

時間 ：13:30(13:00開場)

場所 ：京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ(京都府京都市)





▼千葉公演

開催日：2026年6月20日(土)

時間 ：13:30(13:00開場)

場所 ：J:COM 浦安音楽ホール コンサートホール(千葉県浦安市)





▼埼玉公演

開催日：2026年6月21日(日)

時間 ：13:30(13:00開場)

場所 ：正和工業にじいろホール(春日部市民文化会館)小ホール(埼玉県春日部市)





▼全公演共通

出演：ズーラシアンブラスセブン オカピ(Cond)、インドライオン(Tp)、

ドゥクラングール(Tp)、マレーバク(Hr)、スマトラトラ(Tb)、

ホッキョクグマ(Tuba)、ドール(Dr)

曲目：ミッション・インポッシブル、サッポロ交響曲第一番～塩ラーメン～、

トリッチトラッチハトポッポルカ、星の世界、舟唄、

ハングリー舞曲第5番 ほか

料金：全席指定 大人3,500円

学生(中学生～25歳まで)3,000円

子ども(3歳から小学生まで)2,500円

ベビー(0歳から2歳まで)500円

※0歳より入場可。









＜チケット取り扱い＞

スーパーキッズチケットセンター https://www.superkids.co.jp/ticket/

ローソンチケット https://l-tike.com/





(名古屋公演)

アイ・チケット





(クラシック名古屋)

TEL：0570-00-5310 営業時間11:00～16:00(土日祝は休業)





(大阪公演)

メイシアター プレイガイド 窓口販売のみ 9:00～18:30





(京都公演)

・京都コンサートホール オンラインチケット

https://www.s2.e-get.jp/kyoto/pt/

・京都コンサートホールチケットカウンター

TEL：075-711-3231 (10:00～17:00 休館日を除く)

・ロームシアター京都チケットカウンター

TEL：075-746-3201 (10:00～17:00 休館日を除く)









【ズーラシアンブラスとは】

指揮者のオカピをはじめ、演奏するのは全て希少動物という金管五重奏「ズーラシアンブラス」。クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と2000年に誕生しました。2010年には「横浜観光コンベンション特別功労賞」を、2011年には「キッズデザイン賞」において最優秀賞(経済産業大臣賞)を、2023年には「日本管打・吹奏楽アカデミー賞(演奏部門)」を受賞しました。2014年にはコンサートの取組が高く評価され、株式会社スーパーキッズは経済産業省より「がんばる中小企業・小規模事業者300社」に選定されました。また2024年度には高校音楽の教科書に掲載。多数のCD、DVDのみならず、楽譜もリリースし、金管アンサンブル界の裾野を広げています。

「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)といった動物の仲間たちと行う、親子のためのコンサート「音楽の絵本」は、全国各地のホールで話題となり、海外公演も含め年間約150を数えます。2011年にはオーケストラ「ズーラシアンフィルハーモニー管弦楽団」を結成。これまでのコンサートから更に一歩踏み出し、慣れ親しんだ音楽をより交響的に紡ぐ「シンフォニック童謡」をテーマに展開。子どもたちのクラシック音楽への興味を一層高めています。

「ズーラシアンブラス」は、これからも音楽の素晴らしさを知る糸口を提供していきたいと思っています。









【制作コンセプト】

素晴らしい文学作品を読んで聞かせても、小さな子どもがその世界に入り込んでいくことはすぐにはできません。そのために文学の世界には「絵本」と言う素晴らしい芸術の入り口が用意されています。音楽の世界にも童謡という子どもたちへの贈り物がありますが、歌詞に頼らないクラシックの世界では絵本のような分かりやすい入り口がなかなかありませんでした。ズーラシアンブラスはクラシック音楽における絵本の役割ができれば…と考えられ、そして誕生しました。