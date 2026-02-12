亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『30g 技のこだ割り うに醤油だれ』（以下：『技のこだ割り うに醤油だれ』）を2月23日(月)から3月末までの期間限定で、全国のコンビニエンスストアにて発売します。

■特製だれを二度づけした、圧倒的濃厚さ！

うにの香りと甘さを感じる濃厚な「特製うに醤油だれ」を、あえて割った堅焼き煎餅に贅沢に二度づけ。特製醤油だれが断面にまでしみ込み、噛むほどに沁み渡る濃厚な味わいを実現しています。 一度目は、濃口醤油とたまり醤油、うにエキスを合わせた特製だれにつけ、噛むほどに旨みが広がる味わいに。二度目は、磯の香り豊かなうにエキスにさらにうにパウダーを加え、食べた瞬間からうにの香りが口いっぱいに広がります。こだわりを詰め込んだ、今だけの濃厚なおいしさをぜひお楽しみください。

■コンビニ限定のレギュラー商品もパッケージリニューアル！

このたび、コンビニエンスストア限定で販売している『45g 技のこだ割り たまり醤油だれ』もデザインリニューアルします。「堅焼き煎餅をあえて割るからこそ、特製醤油だれが断面にまでしみ込むおいしさ」が一目で伝わるようなデザインへとリニューアルしました。「二度づけ」と「たまり醤油だれ」というブランドならではのこだわりも際立つデザインに仕上げました。 おやつとしても、お酒のつまみとしてもぴったりな商品です。

■商品情報

1. 商品名 30g 技のこだ割り うに醤油だれ2. 発売日 / 発売期間 2026年2月23日（月）から3月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 138円前後 / 150円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストアなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。