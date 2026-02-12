株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、2026年2月21日(土)・22日(日)の2日間限定で『ちょい辛フェス』を開催いたします。香り・旨み・コクを楽しめる、ほどよい辛さの“ちょい辛グルメ”、12店舗・12種が勢ぞろい。和・洋・中・韓・エスニックなど、様々なジャンルの辛さを一度に楽しむことができるイベントです。子どもから大人まで、辛いものが得意な方も苦手な方も、気軽に挑戦できる“ちょい辛”という新たなテーマのグルメフェスで、冬ならではの美味しさを思う存分お楽しみください。

●HP：https://www.kiranahresort-toyosu.com●Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu

『ちょい辛フェス』概要

12店舗・12種の“ちょい辛”なグルメをお楽しみいただけるイベント。また同日には、カラオケ大会の開催も。最も点数の高い方には豪華賞品がございます。

＜日時＞

2026年2月21日(土)・22日(日)11時～17時

＜コンテンツ＞

①ちょっと辛いグルメ12店舗が出店

焼肉／ビストロ／イタリアン／割烹バル／居酒屋／韓国料理／日本料理／タコス／焼きそば／鶏カレー…多彩なジャンルのちょい辛グルメをご堪能いただけます。■出店店舗一覧・炭火焼肉たくみ (https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13263545/)・MARIO (https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13280630/)・ニューディー (https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130603/13274105/)・チゲ酒場 まるこ (https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130802/13296522/)・あおば亭 (https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13312715/)・たまや (https://tabelog.com/chiba/A1202/A120202/12010187/)・ほーるちゃん (https://tabelog.com/tokyo/A1308/A130801/13313807/)・うさぎ 白 (https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131303/13286346/)・オリーブ (https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13280583/)・シエロズメキシカン (https://tabelog.com/tokyo/A1323/A132305/13307688/)・ちゃみ監修焼きそば・宮崎ハヤト※各店舗、2日間限定の特別メニューを提供予定

②カラオケ大会

参加無料！キラナのステージでカラオケ大会を開催。最高得点者には豪華賞品もございますので奮ってご参加ください。

③縁日

子どもから大人まで楽しめる縁日ブースが登場。グルメの合間に、お楽しみいただけるコンテンツです。

＜入場料＞

無料※別途、各種メニューのほかアルコール3杯付きチケット(2,000円）を販売いたします。

シーズンコンセプト

当社は、2022年に東京・豊洲に屋外飲食レジャー複合施設『キラナガーデン豊洲』を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念を掲げ、人々の想像を超えたエモーショナルな感動体験や豊かなライフスタイルを届けるエンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。2025年4月～の創業4期目は、従来の活動コンセプト「いろいろ。キラナいろ。」を継続し、いままでよりも広く多くのお客様に楽しく快適なひとときを提供できる施設にアップデートいたします。また他企業様とのタイアップや価値共創といった手法も取り入れながら、BBQ・レストランの新たな飲食メニュー開発、かつてない高揚感と驚きをお届けできるイベント・アクティビティなど体験コンテンツの魅力向上にも取り組んでまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど施設面積 ：約7,000㎡席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席電話番号 ：03-6910-1818