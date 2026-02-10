兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」（兵庫県淡路市）では、世界最大級のコスプレの祭典「世界コスプレサミット」を主催する株式会社WCSの協力のもと、コスプレイベント『第2回 淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』を2026年2月28日（土）に開催いたします。

■ 第2回開催の見どころ

①イベントを彩るゲストコスプレイヤーも参加＆交流おもてなし

今回のアワコスには、国内外で活動実績を持つゲストコスプレイヤー3名が参加し、参加者と同じ目線でイベントを楽しみます。

・もころす：https://www.instagram.com/mokorosu/怪獣や擬人化キャラクターを得意とし、「シン・ゴジラ」「ゴジラ-1.0」「モスラ」などゴジラシリーズを中心に、独創的な自作衣装で注目を集めるコスプレイヤー。コスサミアフターパーティへのゲスト出演をはじめ、海外イベントへの出演実績も持つ。また、茨城県公認VTuber「茨ひより」の公式衣装制作を長年担当し、地域PRとコスプレ文化を結びつけた活動を展開している。

・Salina：https://www.instagram.com/salina_0678/世界コスプレサミットWCS2025 日本代表コスプレイヤー。特殊メイクおよび造形技術を強みとし、WCS2024日本大会では審査員特別賞および衣装賞を受賞。各種メディア出演、イベントステージ登壇、審査員、MCなど幅広い分野で活躍している。

・Julipan：https://x.com/xxPinkieSweetxx?lang=jaトルコ生まれ、日本育ちのコスプレイヤー。「ドラゴンクエスト」シリーズを中心に約30キャラクター以上の衣装制作経験を持ち、テレビ番組出演や海外作品関連イベントでのPR活動にも参加。仕事と両立しながらコスプレ活動を継続している。さらに、本イベント参加者を対象とした特典として、以下の2点をご用意いたしました。1つ目は、イベント翌日の3月1日から3月31日までの期間中にご利用いただける、4アトラクション13,000円相当の「ニジゲンノモリ ライトチケット」を、参加者全員に進呈いたします。2つ目は、コスプレウィッグ総合専門店「アシストウィッグ」協力のもと、「クレンジングシートAS ミニサイズ」をプレゼントいたします。冬の季節でも安心して楽しめる環境の中で、作品への想いを共有しながら、参加者一人ひとりが主役となる特別な一日を、ニジゲンノモリでお楽しみください。

②参加者同士で楽しむ特別企画「第2回アワコス記念 集合写真＆交流スペース開放」

参加者限定・記念企画のご案内イベントの思い出を共有する企画として、アワコス参加者を対象とした1日限定の記念企画を実施します。当日はコスプレイヤー専用の屋内エリアを開放し、暖かな空間で休憩や交流を楽しみながら、限定コラボメニューもお楽しみいただけます。会場：モリノテラス（屋内スペース）内容集合記念撮影：12:00～ 公式カメラマンによる、参加者全員での集合写真撮影を実施します。ゲストコスプレイヤー交流会：12:10～12:30 アワコスゲストコスプレイヤーとの交流会を実施いたします。 （人数限定・参加無料）交流・休憩スペース ：暖かな屋内スペースを終日開放。参加者同士の交流や休憩にご利用いただけます。※実施内容・時間の詳細は、アワコス公式サイトにてご確認ください。

■第2回『淡路島COSPLAY～アワコス～ Powered by 世界コスプレサミット』概要

第2回となる今回は、“コスプレ”そのものを多くのお客様にお楽しみいただくため、参加チケットを複数パターンご用意いたしました。専用室内更衣室が使える「コスプレイヤーチケット」はもちろん、コスプレイヤーの撮影や交流だけを希望される方に「撮影・一般チケット」を設け、ニジゲンノモリの各アトラクションエリアを自由に出入りしながら、大自然×没入できる世界観×自慢の衣装＆メイクの無限の可能性を1日中お楽しみいただけます。開催日：2026年2月28日（土）開催時間：10:00～19:00（更衣室利用／大きな芝生広場撮影可能時間）会場：「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」（兵庫県淡路市楠本2425-2）チケット：購入日によりチケット料金が異なります。【アーリーチケット／2月15日までの購入で割引価格提供】・更衣室ありチケット（9:30～）〈コスプレイヤー向け〉／3,500円（税込）・更衣室ありチケット（11:30～）〈コスプレイヤー向け〉／3,500円（税込）・更衣室なしチケット〈カメラマン、一般参加者向け〉／3,000円（税込）【前売チケット／2月16日～27日までの購入で割引価格提供】・更衣室ありチケット（9:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,000円（税込）・更衣室ありチケット（11:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,000円（税込）・更衣室なしチケット〈カメラマン、一般参加者向け〉／3,500円（税込）【当日チケット】・更衣室ありチケット（9:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,800円（税込）・更衣室ありチケット（11:30～）〈コスプレイヤー向け〉／4,800円（税込）・更衣室なしチケット〈カメラマン、一般参加者向け〉／4,300円（税込）※全てのチケットに、ニジゲンノモリ入園券（アトラクションエリア入場のみ可、アトラクション体験は不可）が付属※当日、更衣室利用のないコスプレイヤーの方は「更衣室なしチケット」をご購入くださいゲスト：日本を代表する3名のコスプレイヤーがゲストとしてイベントに参加します・もころす：https://www.instagram.com/mokorosu/・Salina：https://www.instagram.com/salina_0678/・Julipan：https://x.com/xxPinkieSweetxx?lang=ja※詳細は上記参照特別企画：「第2回アワコス記念 集合写真＆アワコス交流会」ニジゲンノモリ内のレストラン「モリノテラス」にて、参加者を対象とした特別企画を開催いたします。〈交流スペース〉チケットをご購入された参加者のための特別企画。参加者同士が自由に出入りできる交流スペースをご用意いたしました。暖かな場所で休憩頂きながら、参加者同士での交流をお楽しみいただけます。〈集合写真・交流会〉指定の時間にて、参加者全員での集合写真及びゲストプレイヤーとの交流会を開催いたします※集合写真、交流会の時間・詳細に関しては、チケットをご購入された方に向けに別途ご案内いたします主催：株式会社WCS 後援：淡路島観光協会協力：株式会社ニジゲンノモリHP：https://www.worldcosplaysummit.jp/awacos/

■（参考）グランシャリオ北斗七星135°『アワコス参加者限定 “手ぶらでコスプレ”特別ステイ』 概要

「グランシャリオ北斗七星135°」情報グランシャリオ北斗七星135°は、全23室の客室は繭（コクーン）を思わせる空間で、 高さ5メートル以上の天窓から眺める朝日や星空は、まさに絶景。食事は、国内外に13店舗のお店を持ち、日本代表マスターシェフである山下春幸氏が監修。「御食国」として朝廷に食材を納めてきた食の宝庫、淡路島の食材にこだわった料理を堪能できます。提供：2026年2月27日（金）、2月28日（土）※どちらかの日程にてご宿泊される方が対象となります内容：グランシャリオ北斗七星135°の宿泊プランに、下記内容が付属します① 選べるコラボルームとアーリーチェックイン本プランでコラボルームにご宿泊される方限定で、通常15時のチェックインが13時から可能になります。コラボルーム内での撮影もゆっくりとお楽しみいただけます②アワコス会場、各アトラクションまでの無料送迎ニジゲンノモリ内の大芝生広場をはじめ、「クレヨンしんちゃん アドベンチャーパーク」「NARUTO&BORUTO 忍里」「ゴジラ迎撃作戦」 「ドラゴンクエストアイランド」など撮影可能エリアのお近くまで専用車両でご送迎いたします。③事前荷物受取サービス衣装・ウィッグ・小道具など、コスプレに必要な荷物をホテルにて事前にお預かりします。荷物受取後は客室まで丁寧に搬入いたします。④ チェックアウト後の荷物無料郵送サービス衣装だけでなく、小道具・ウィッグなどの荷物一式をまとめて無料でご自宅まで発送いたします。イベント後は身軽にご帰宅いただけます。⑤イベント参加チケットアワコス参加チケットを、当日ニジゲンノモリにご到着次第、お渡しに参ります。予約：https://go-grandchariot.reservation.jp/ja/plans/10182032?checkin_date=20260103&checkout_date=20260104&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1HP：https://awaji-grandchariot.com/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

◆新春の淡路島を楽しもう！観光としても楽しめる特別な一日を、みんなと過ごそう。

本イベントは、コスプレイベントとしての魅力に加え、ご家族・ご友人・カップルなど2月の淡路島観光・週末レジャーの一環としても楽しめる特別なプログラムデーです。神戸・大阪方面からもアクセスしやすい立地にあり、明石海峡大橋を渡ってすぐという好アクセスも魅力のひとつ。日帰りでも気軽に訪れることができ、春休みやちょっとしたお出かけにも。観光とあわせて楽しめます。ぜひこの機会に、コスプレと二次元コンテンツが融合した特別な一日を過ごしに、ニジゲンノモリへ遊びに来てみてはいかがでしょうか。