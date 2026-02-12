全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、イギリスの人気料理コンテスト番組「ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン2」を2月16日(月)よる7時より放送します。

１．「ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン2」について

イギリスで10年以上続く、人気の料理コンテスト番組第2弾。

イギリス全土から選ばれた精鋭のアマチュアベイカーが、全国各地の会場でベイキングの腕を競い合う人気のコンテスト番組の第2シーズン。参加するベイカーは12人に増え、戦いも全６回から８回へ。毎回1～2人が脱落となり、チャンピオンを決定する。審査員は前シーズンに続き、料理作家のメアリー・ベリーと一流ベイカーのポール・ハリウッド。今回もメル・ギェドロイツとスー・パーキンスが会場の空気をなごませる。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/variety/british-bake-off-s2/ ■画像クレジット： © Love Productions 2011【スタッフ】製作総指揮：アンナ･ビーティーシリーズ製作：アマンダ･ウェストウッド【キャスト】メル･ギェドロイツ／スー･パーキンス

2．放送スケジュール

2月16日（月）スタート毎週月曜日 よる7時～

3．第1話あらすじ

「ブリティッシュ･ベイクオフ｣待望の第2シーズンが開幕。今回は17世紀の風情あるカントリーハウスを舞台に12人の精鋭がベイキングの腕を競う。審査は引き続きベイキングの巨匠ポール･ハリウッドと料理作家のメアリー･ベリーが担当。ベイカーたちは8週にわたり、厳しい課題を克服していきアマチュア王座を目指す。今回はカップケーキ24個、段重ねのお祝いケーキなどに挑戦。メアリーがアレンジレシピを考案したコーヒーとクルミのバッテンバーグケーキには多くの参加者が苦戦。ヴィクトリア女王の孫娘とバッテンベルク家の王子の婚約に際し誕生したこの美しいケーキの歴史にも迫る。

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

