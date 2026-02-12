テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田 昌史、以下 ネオス）は、next Sound株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：飛澤 正人、以下 next Sound)と共同開発した空間オーディオエンジン【8Way Audio(8way オーディオ)】が、シャープ株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役 社長執行役員CEO：沖津 雅浩、以下 シャープ）が台湾向けに展開するスマートフォン「AQUOS wish5s」に搭載されたことをお知らせいたします。

特許取得の独自技術で「空間オーディオ」の新たな可能性を開拓

【8Wayオーディオ】は、ネオスとnext Soundが共同開発し、特許を取得している空間オーディオエンジンです。next Soundが有する位相コントロール技術を活用し、ステレオ音源をリアルタイムかつ自動的に立体音響化することで、音に包み込まれるような没入感の高い音響体験を実現します。映画や音楽鑑賞はもちろん、スマートフォンなどで撮影した動画についても、まるでその場にいるかのような臨場感でお楽しみいただけます。 本技術はこれまでスマートフォン市場への展開を進める中で、「AQUOS R10」をはじめとするAQUOSの上位モデルである「Rシリーズ」に採用いただいております。これに加え、この度より幅広いユーザー層に向けた「wishシリーズ」にも搭載されたことにより、空間オーディオ体験のさらなる提供機会の拡大につながるものと考えております。また、「AQUOS R10」での採用に続き、海外市場における展開も一層促進されるものと期待をしております。

【8Wayオーディオ】公式サイト： https://www.8way-audio.com/紹介＆デモ動画： https://www.youtube.com/@8WayAudio

＜8Wayオーディオ：スマートフォン搭載事例＞

シャープ製スマートフォン「AQUOS R9 pro(SH-54E)」および「AQUOS R10」にて採用。音楽・映画などの一般的なステレオコンテンツや自身で撮影した動画を、空間オーディオとして再生することが出来ます※1。

・空間オーディオを「Bａｓｉｃ」「Wｉｄｅ」「Lａｒｇｅ」の3種類のパターンで提供ユーザーは好みの『広がり感』を選択可能・フローティングメニュー内蔵により様々なアプリの上にメニューを表示し、 楽曲やサウンドトラックを再生しながらＯＮ／ＯＦＦを操作することが可能

※1 イヤホン/ヘッドホンでの再生に対応しています※AQUOS／アクオスは、シャープ株式会社の登録商標です※8Way Reflectionおよび8Wayオーディオ（8Way Audio）は、ネオスとnext Soundの登録商標です

ネオスでは今後も、最先端のテクノロジーとコンテンツの融合により新たな価値を創出してまいります。＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/xBD8DecOxY78QUtPr0ET.pdf