渋谷・宮下パークを「緑」でジャック。都市型エシカルフェス『City Green Fes. 2026』5月開催決定！

一般社団法人City Green

明治通り宮下パーク商店会（会長：百瀬義貴）及び一般社団法人City Green（代表理事：森 慧太郎）、株式会社HOKULEAは、2026年5月23日（土）・24日（日）の2日間、東京・渋谷のMIYASHITA PARKにて、都市型エシカルフェスティバル「City Green Fes. 2026」を開催いたします。

本イベントは「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をミッションに掲げ、音楽、マルシェ、ウェルネス、アートを通じて、都市と自然を新しい形でつなぎ直します。 協力に三井不動産株式会社を迎え、産官学民が一体となって「消費の街・渋谷」を「循環の街」へとアップデートする2日間を作り上げます。

また、開催決定に伴い、このムーブメントを共に牽引いただく協賛・共創パートナー企業の募集を開始いたします。

■ 開催背景とコンセプト

RE:WILDING TOKYO

テクノロジーと情報に包まれた東京。この街に必要なのは、「心のゆとり、自然との触れ合い」です。 私たちは「エシカル」を、我慢や義務ではなく、最もクールな「カルチャー」として再編集します。

合言葉：

「Rewilding your city, rewilding yourself.」

知識がなくても誰でも参加でき、楽しんでいるうちに気づけば地球に良い選択をしている―そんな軽やかで新しいエシカルの形を目指します。

■ 「City Green Fes. 2026」の特徴

1. 【SCENE】渋谷の屋上が「森」になる。

1万人規模の都市型サーキュラー実験 2日間で延べ1万人のZ世代・ミレニアル世代が集結。廃材をアップサイクルした空間演出や、イベント後も街の資産として残るクリエイティブを展開します。単なるイベントではなく、渋谷区が目指す「サステナブルな都市観光」の実証フィールドとなります。

2. 【CONTENT】日本発「エシカル×カルチャー」の熱狂。

芝生エリアから屋上全体を使用し、五感を解放するコンテンツを展開します。

CITY CLEAN：「拾うだけで終わらない、街とつながるクリーンアクション

MARCHE：「消費」を「循環」に変えるエシカルマルシェ＆フード

WELLNESS：渋谷の空の下、心身を整えるヨガ＆メディテーション。

MUSIC：都市の騒音をBGMに変える、心地よいライブとインスタレーション。

TALK：世代やジャンルを超えて未来を描くトークセッション

3. 【IMPACT】地域・企業・自然をつなぐ「還元」の仕組み

主催である明治通り宮下パーク商店会に加え、大手企業とのパートナーシップを締結。さらに、収益の一部やアクションを長野県「アファンの森」の自然再生へ還元するなど、「渋谷で遊ぶことが、日本の森を守る」というダイレクトな循環構造を構築します。

■ 共創パートナー（協賛・出展）の募集について

「ブランドの思想を、渋谷の若者と共に体現する」共創パートナーを募集しております。「SDGsの取り組みを、もっと直感的に伝えたい」/ 「Z世代のリアルな反応や、行動変容のデータが欲しい」など。こうした貴社の課題に対し、ブース出展、商品サンプリング、ワークショップ、ネーミングライツなど、柔軟かつインパクトのあるプランをご提案いたします。 （例：会場を彩る「提灯」への名入れ協賛、ゴミを出さない「リユース食器」の提供、廃材を活用したアート制作 など）

■ 開催概要

- 募集カテゴリー・協賛パートナー：資金協賛、物品協賛（ドリンク、機材、エネルギー等）・コンテンツ共創：アクティビティ、ワークショップの実施・マルシェ出店：エシカルプロダクト、フード＆ドリンク- 具体的なメリット・Z世代・ミレニアル世代へのダイレクトなアプローチ・SDGs/ ESG経営の実践フィールドとしての活用

イベント名: City Green Fes. 2026

テーマ: RE:WILDING TOKYO

日時: 2026年5月23日（土）・24日（日） 8:00～21:00（予定）

会場: 渋谷区立宮下公園（MIYASHITA PARK 4階）

住所: 東京都渋谷区神宮前6-20-10

主催: 明治通り宮下パーク商店会

協力: 三井不動産株式会社

企画・制作: 一般社団法人City Green、株式会社HOKULEA

公式サイト: https://citygreentokyo.com/(https://citygreentokyo.com/)

公式SNS: https://www.instagram.com/citygreen_official/(https://www.instagram.com/citygreen_official/)

※コンテンツや出演者、タイムテーブルの詳細は、決定次第順次発表いたします。

■ アクセス

https://www.seibu-la.co.jp/park/miyashita-park/access/

・電車でお越しの方

JR 山手線・埼京線・湘南新宿ライン・東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線・東急東横線・田園都市線・京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩3分

・バスでお越しの方

都営バス 池86（渋谷→池袋方面のみ停車）、早81（渋谷→早稲田方面のみ停車）徒歩1分

・車・バイクでお越しの方

⾸都高速3号渋谷線渋谷出口（上り/下り）より約4分

■ 代表プロフィール

森 慧太郎（Keitaro Mori） 一般社団法人City Green 代表理事 / 株式会社HOKULEA 代表取締役

青山学院大学 地球社会共生学部 卒。 学生時代に学生団体HOKULEAを創設し、アウトドアコミュニティとして延べ3,500人以上が参加する規模へと発展させる。また、根源的なゴミ問題の解決とゴミ拾いのイメージ改革を目的に、クラブイベントと環境活動を融合した「Clean Party」を定期開催。若年層だけでなく、企業や行政からも新時代の環境アクションとして注目を集めた。

昨年は渋谷区後援のもと、官・民・学が連携する「City Green Fes.」を開催し、4,500人を動員。著名人も巻き込み、次世代のエシカルイベントとして話題を呼んだ。個人としても2年半以上にわたり、月5回以上の定期クリーンアップを実施。さらに、企業や自治体と連携しながら都市環境の改善に取り組む。 世界59カ国を旅した経験を活かし、グローバルな視点から社会課題の解決に挑む。2年連続 日経SDGsフォーラム登壇。アウトドアブランドKEEN公式アンバサダー「KEEN Impact Makers」選出。渋谷のラジオ「SOMO radio」メインパーソナリティ。

■ 運営団体について

【一般社団法人City Green】

当団体は、「都市に緑を、エシカルをカルチャーに」をテーマに活動するエシカル・プラットフォームです。 環境活動を「正しさ」だけでなく「洗練されたカルチャー」として社会に育んでいくこと。それが私たちの役割です。企業や行政、地域社会をつなぐハブとなり、都市に緑を増やし、心身の健康（ウェルネス）を整える場を創出します。 活動拠点は東京・渋谷。独自の感性とスタイルで、人々が自然体で参加できるサステナブルなムーブメントを起こし、次世代へつながる美しい都市の未来を共創します。

代表理事：森 慧太郎

理事：早川 大貴

チーム： 森下 優利奈、宮本 博勝、岩泉 沙野佳、寺田 賢成

＜主な実績＞

2024.09 |City Green Fes. 2024（渋谷・北谷公園）

2024.11｜2025.04 | URAHARA FES × City Green (キャットストリート)

2025.10 | Ethical Design Week 2025（虎ノ門ヒルズ）

【株式会社HOKULEA】

「日本」「エシカル」「ウェルネス」を軸に、カルチャーを創出する企画プロデュース企業。 コミュニティ形成とイベント運営に強みを持ち、単なる集客にとどまらない“熱量のある場作り”と、社会課題をクリエイティブに解決する企画力で、次世代の都市価値を最大化します。

Main Works: suiren（ウェルネス プラットホーム）、Clean Party、City Green Fes. 総合プロデュース 他