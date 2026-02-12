【IT企業向け】オンプレAD→Entra移行、「証跡不足」によるリスクを回避するには』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/quest-20260227-2/M1D



■移行支援の現場で“説明責任”が重くなる

オンプレADからEntra IDへの移行案件は増える一方で、顧客環境の制約（ネットワーク、権限、既存運用、拠点事情）や、既存設計の複雑さがそのまま移行作業に持ち込まれやすく、移行は“変更の連鎖”になりがちです。さらに、端末・ユーザー・アプリ・周辺システムが絡むことで、当初想定していなかった調整が次々に発生し、スケジュールも体制も揺さぶられます。移行は技術課題だけで完結せず、監査対応、顧客報告、責任所在の整理といった説明責任がセットで問われるため、問題が起きた瞬間に支援側の負担とリスクが一気に跳ね上がるのが実態です。





■証跡不足と切り戻し不備が炎上を招く変更追跡ができない状態では、誰がどこをいつ触ったのかを特定できず、障害時の原因究明が遅れ、顧客との合意形成も止まります。結果として、技術的な復旧作業だけでなく、状況説明・影響範囲の整理・再発防止策の提示に時間を取られ、対応が長期化しやすくなります。さらに切り戻し手順が曖昧なまま進めると、切替後に不具合が出た際に"戻せない"状態となり、復旧の遅れが信頼低下と追加工数に直結します。炎上の本質は、単発の障害そのものよりも、「追えない」「戻せない」ために説明責任と復旧性の両方を失ってしまう点にあります。■変更追跡と切り戻し手順を組み込む設計本セミナーでは、移行で炎上しがちな「証跡不足」をどう潰すかを、変更追跡の考え方から設計への組み込み方まで、実務目線で具体的に解説します。切り戻しも"最後の手段"として曖昧に置くのではなく、計画段階から前提として組み込み、手順化・検証・運用（誰が、どの判断で、どの順に戻すか）まで落とし込むことで、説明責任と迅速復旧を両立させる進め方を整理します。移行中だけでなく移行後も残りうる統制・不正リスクまで視野に入れ、支援側が困らないための設計・運用の勘所を持ち帰っていただきます。

