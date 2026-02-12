【横浜ビールが猫に乗っ取られた！？】2月22日「猫の日」に事件発生。謎の猫「あわちゃん」が横浜ビール 「YOKOHAMA BEER STAND」を占拠！スタッフを救う条件は「ピルスニャー」での乾杯？

株式会社横浜ビール株式会社横浜ビール（神奈川県横浜市中区）は、2025年2月22日にピルスナーを乗っ取り、誕生した「ピルスニャー」の発売1周年を記念し、2026年2月22日（日）に横浜ビール直営レストラン「UMAYA」1階「YOKOHAMA BEER STAND」にて、1日限定の店舗乗っ取りピルスニャーイベントを開催いたします。また、同日より「あわちゃん」デザインのオリジナルグッズを横浜ビール公式ECサイトおよび店頭にて販売開始いたします。

■「あわちゃん」による1周年記念・店舗乗っ取り声明

昨年2025年2月22日、横浜ビールの看板商品であるピルスナーを鮮やかに乗っ取り、「ピルスニャー」を誕生させた猫の「あわちゃん」。 あれから1年……。虎視眈々ともっと大きな野望を目論んでいたあわちゃんが、ついに実店舗の完全占拠を強行します。

現在、店舗スタッフはあわちゃんの可愛さ（と魔力）によって洗脳下にあります。あわちゃんは、スタッフの解放条件として「2月22日当日、ピルスニャーで乾杯する人間を大勢店舗に集めること」を要求しています。

※「YOKOHAMA BEER STAND」は、横浜ビール本店レストラン「UMAYA」1階に位置するビアスタンドです。

■イベント概要：あわちゃんの店舗乗っ取り「YOKOHAMA NYAAR STAND」- 開催日： 2026年2月22日（日）- 開催時間： [店舗オープン～15時の時間限定]- 場所： 横浜ビール直営レストラン「UMAYA」1階 「YOKOHAMA BEER STAND」

※当日、2階「UMAYA」は通常営業です。

■ミッション：午後2時22分「一斉乾杯作戦」を遂行せよ

あわちゃんはスタッフの解放条件として、最も猫の力が強まる時間「14時22分（PM2:22）」に、店内にいる全員で「ピルスニャー」を掲げ、一斉に乾杯することを要求しています。

- メインイベント「一斉乾杯タイム」：14:22（PM2:22）- ミッション： 当日、店舗にて「ピルスニャー」をご注文いただき、あわちゃんの野望に加担（乾杯）してください。参加者が増えるほど、スタッフの洗脳が解ける……かもしれません。- 特典：イベント限定「ピルスニャー THE DRAFT（ドラフトビール）」をご注文の方にオリジナルステッカーを配布（予定枚数無くなり次第終了）■【新作】あわちゃん1周年記念グッズラインナップ

「あわちゃん」デザイン栓抜き 店頭販売価格：1,100円（税込）

ピルスニャーを開けるならこれ！あわちゃんのシルエットが愛らしい、手馴染みの良い栓抜きです。

「あわちゃん」ランチトートバッグ（全4色）店頭販売価格：2,300円（税込）

お弁当やビールの持ち運びに最適。気分に合わせて選べる4カラー展開で、デイリーユースにぴったりです。

「あわちゃん」アクリルキーホルダー（全10種）店頭販売価格：500円（税込）

どんなポーズのあわちゃんが出るかはお楽しみ。全種類集めたくなる、ファン垂涎のコレクターアイテムです。

あわちゃんランチトートバッグあわちゃんデザイン栓抜き

【販売情報】

これらの1周年記念グッズは、2026年2月22日（日）より以下の各ショップにて一斉に販売を開始いたします。

※オンラインストアではピルスニャーと一緒にお届けする「1周年お祝いセット」の販売です（数量限定）。

- 横浜ビール直営レストラン「UMAYA」1階 ビアスタンド「YOKOHAMA BEER STAND」- 横浜ビール 公式オンラインストア https://yokohamabeer.com/product-category/nya222/- 横浜ビール 楽天市場店 https://www.rakuten.ne.jp/gold/yokohamabeer/event/222/

【チャリティへの取り組み】 ピルスニャーおよび関連グッズの売上、ならびにイベントでの売上の一部は、「人と動物が幸せに暮らせるような社会」の実現に役立てられます。ビールと猫を愛する皆さまと共に、より良い社会づくりを支援いたします。飲む人も、猫も、みんなが幸せになれる一杯を目指して。

■商品情報：ピルスニャーとは

2025年2月22日に、猫のあわちゃんによって「横浜ビールピルスナー」が乗っ取られたことで誕生したオリジナルラベルビール。ケリケリしたくなるモルト感 ねこ吸いみたいな深い余韻・・・。伝統的なピルスナーのキレはそのままに、飲んだ後まで心地良いホップの余韻が続くBOHEMIAN PILSNERです。

商品名：ピルスニャー（ピルスナー）

内容量：330ml

アルコール度数：5.5%

IBU：35

参考小売価格（税別）：590円

ピルスニャー（ボトルビール）販売場所

横浜ビール直営店舗（横浜ビール本店UMAYA /YOKOHAMA BEER STAND）、横浜ビール通販サイト、横浜高島屋 和洋酒売場、2416MARKET（横浜駅）、横浜博覧館マーケット、横浜大世界マーケット

「横浜ビール」は、27年目のローカルビアカンパニーです。横浜・神奈川を拠点に、人と人を繋ぐクラフトビールを育んでいます。国際ビール大賞受賞歴多数。更なるビールのクオリティを追求中！また、日本一クラフトビールの醸造所が密集している“クラフトビアシティ”横浜を盛り上げるべく、クラフトビールの「ワクワク」を通じた街づくりに取り組んでいます。

