TVアニメ「おそ松さん」とのコラボ酒が「多満自慢」から新登場！6つ子をイメージした日本酒・梅酒を限定販売

ディーエムソリューションズ株式会社

ディーエムソリューションズ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：花矢 卓司）がプロデュースした、人気TVアニメ「おそ松さん」と石川酒造株式会社の銘酒「多満自慢」のコラボ酒が2月14日(土)から期間限定で販売されます。

6つ子それぞれの個性を表現した、日本酒・梅酒をご用意。パッケージには、本コラボ限定の描きおろしイラストを使用し、購入者限定でオリジナルノベルティもプレゼントいたします。

東京・多摩の空気と水で造る特別な一杯。ぜひ6つ子たちと一緒にお花見をしながらお楽しみください！

開催概要

■予約期間

2026年2月14日(土)00時00分～2026年3月1日(日)23時59分

※2026年3月16日(月)以降順次発送予定です。

■コラボ内容

1．6つ子とお花見セット（全6種）

2．6つ子とお花見コンプリートセット（全1種）

▼おそ松さん×多満自慢コラボ特設サイト

https://www.tamajiman.co.jp/osomatsusan/

商品情報

■6つ子とお花見セット（全6種）

6つ子それぞれの個性をイメージした日本酒・梅酒に、ノベルティとして各6つ子のオリジナルダイカットシールをプレゼントいたします。

お酒を飲みながらお花見をしている、描きおろしイラストにもご注目ください！

■6つ子とお花見コンプリートセット（全1種）

日本酒・梅酒6種セットとなった商品もご用意しました。ノベルティには、ダイカットシール全種類とオリジナルアクリルスタンドをプレゼントいたします。

コラボキャンペーン注意事項

※写真・画像は全てイメージです。

※商品の詳細等は特設サイトにてご確認ください。

※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。

会社概要

ディーエムソリューションズ式会社

代表取締役：花矢 卓司

本社：180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル2F

HP：https://www.dm-s.co.jp/

おそ松さんとは

2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、大人になった6つ子たちを描いた物語。TVアニメは、2025年までにシリーズ第4期まで制作・放送され、かつての「おそ松くん」を知る世代にとどまらず、幅広い層から圧倒的な支持を集め社会現象に。今なお多くのファンを魅了し続けている作品です。

▼TVアニメ「おそ松さん」公式サイト

https://osomatsusan.com/

(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会