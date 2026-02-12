TVアニメ「おそ松さん」とのコラボ酒が「多満自慢」から新登場！6つ子をイメージした日本酒・梅酒を限定販売

ディーエムソリューションズ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：花矢 卓司）がプロデュースした、人気TVアニメ「おそ松さん」と石川酒造株式会社の銘酒「多満自慢」のコラボ酒が2月14日(土)から期間限定で販売されます。


6つ子それぞれの個性を表現した、日本酒・梅酒をご用意。パッケージには、本コラボ限定の描きおろしイラストを使用し、購入者限定でオリジナルノベルティもプレゼントいたします。


東京・多摩の空気と水で造る特別な一杯。ぜひ6つ子たちと一緒にお花見をしながらお楽しみください！


開催概要

■予約期間


2026年2月14日(土)00時00分～2026年3月1日(日)23時59分


※2026年3月16日(月)以降順次発送予定です。



■コラボ内容


1．6つ子とお花見セット（全6種）


2．6つ子とお花見コンプリートセット（全1種）



▼おそ松さん×多満自慢コラボ特設サイト


https://www.tamajiman.co.jp/osomatsusan/


商品情報

■6つ子とお花見セット（全6種）


6つ子それぞれの個性をイメージした日本酒・梅酒に、ノベルティとして各6つ子のオリジナルダイカットシールをプレゼントいたします。


お酒を飲みながらお花見をしている、描きおろしイラストにもご注目ください！





■6つ子とお花見コンプリートセット（全1種）


日本酒・梅酒6種セットとなった商品もご用意しました。ノベルティには、ダイカットシール全種類とオリジナルアクリルスタンドをプレゼントいたします。





コラボキャンペーン注意事項


※写真・画像は全てイメージです。


※商品の詳細等は特設サイトにてご確認ください。


※記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。



会社概要


ディーエムソリューションズ式会社


代表取締役：花矢 卓司


本社：180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-1-3 クリスタルパークビル2F


HP：https://www.dm-s.co.jp/


おそ松さんとは


2015年、赤塚不二夫生誕80周年記念作品として、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作に、大人になった6つ子たちを描いた物語。TVアニメは、2025年までにシリーズ第4期まで制作・放送され、かつての「おそ松くん」を知る世代にとどまらず、幅広い層から圧倒的な支持を集め社会現象に。今なお多くのファンを魅了し続けている作品です。



▼TVアニメ「おそ松さん」公式サイト


https://osomatsusan.com/



(C)赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会