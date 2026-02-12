できるくん、 Web制作AIエージェント「できるくんAI Web制作」を3月より提供開始

株式会社できるくん

Web制作業界向けのAIエージェントを開発する株式会社できるくん（本社：東京都品川区、代表取締役：岩田 真 以下、できるくん）は、Web制作AIエージェント「できるくんAI」を提供開始することをお知らせいたします。正式リリースは3月を予定しています。

背景

できるくんは「テクノロジーで産業の在り方を変える」をビジョンに、AIを活用したIT受託業界の構造的な負の変革を目指しております。その中で、AI BPOサービス「できるくんシリーズ」を2024年より展開してまいりました。第一弾であるWebサイト制作を支援する「ホームページできるくん」は、2025年11月にサービス提供開始1周年を迎え、MRR年次成長率40倍以上に到達しております。

サービスを提供する中で、まだまだ自社のWebサイトを制作したいという潜在ニーズが幅広い現場に存在していることを実感する一方で、「Web制作現場の非効率性」に大きな課題を感じておりました。

そこで、この度、Web制作会社や制作に携わるフリーランス向けのAIエージェント「できるくんAI」の開発に至りました。

できるくんは今後もAIを活用し、Web制作における現場の生産性を向上に貢献することで、IT受託業界の構造的な負の変革を目指してまいります。

「できるくんAI」概要

「できるくんAIは」は、Web制作のディレクションからデザイン、公開作業までAIで効率化することが可能となる、Web制作会社や制作に携わるフリーランス向けのAIエージェントサービスです。



これまでの専門的なスキルと多大な時間を要したホームページ制作が、AIとの対話により最短15分で完了し、業界構造の変革を目指します。

- 低コストで、通常1～2ヶ月要する制作期間を、最短1～2週間に短縮- Web制作における一般的な人件費を、AIエージェントの活用により最大95％削減

「できるくんAI」URL：https://lp.dekirukun-dx.com/lp/ai-agent-dekirukun/index.html (https://lp.dekirukun-dx.com/lp/ai-agent-dekirukun/index.html)

AI BPOサービス「できるくんシリーズ」について

AI BPOサービス「できるくんシリーズ」はシリーズ第一弾として、月額数千円という低価格で、高品質なWebサイト制作が依頼できる「ホームページできるくん（https://lp.dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html）」を2024年より提供開始しました。Wixなどの最新ツールやAI・SaaSの活用により、低価格を実現しながら、スピーディかつ高品質なWebサイト制作を可能にしています。専門知識や社内リソースが限られる中小企業でも、気軽にWebサイト制作を依頼できる点が大きな特長です。すでに、受注件数は毎月100件を突破し、Wixを活用したwebサイト制作では2025年6月以降、国内最大級の制作実績数（主要カテゴリ当社調べ）となっております。

株式会社できるくんについて

株式会社できるくんは「テクノロジーで産業の在り方を変える」をビジョンに、AIを活用したIT受託業界の構造的な負の変革を目指しております。具体的にはAI駆動のBPOサービスとAIエージェントの提供を行っております。

会社名：株式会社できるくん

代表者：代表取締役 岩田 真

設立 ：2015年4月6日

資本金：1億円（資本準備金含む）

本社所在地：〒141-0031東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 8F

URL：https://utill.co.jp/

事業内容：

・AI BPO事業

最新のAIやSaaSを活用したBPOを提供しております。

ホームページできるくんの提供（https://dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html ）



