できるくん、 Web制作AIエージェント「できるくんAI Web制作」を3月より提供開始
Web制作業界向けのAIエージェントを開発する株式会社できるくん（本社：東京都品川区、代表取締役：岩田 真 以下、できるくん）は、Web制作AIエージェント「できるくんAI」を提供開始することをお知らせいたします。正式リリースは3月を予定しています。
背景
できるくんは「テクノロジーで産業の在り方を変える」をビジョンに、AIを活用したIT受託業界の構造的な負の変革を目指しております。その中で、AI BPOサービス「できるくんシリーズ」を2024年より展開してまいりました。第一弾であるWebサイト制作を支援する「ホームページできるくん」は、2025年11月にサービス提供開始1周年を迎え、MRR年次成長率40倍以上に到達しております。
サービスを提供する中で、まだまだ自社のWebサイトを制作したいという潜在ニーズが幅広い現場に存在していることを実感する一方で、「Web制作現場の非効率性」に大きな課題を感じておりました。
そこで、この度、Web制作会社や制作に携わるフリーランス向けのAIエージェント「できるくんAI」の開発に至りました。
できるくんは今後もAIを活用し、Web制作における現場の生産性を向上に貢献することで、IT受託業界の構造的な負の変革を目指してまいります。
「できるくんAI」概要
「できるくんAIは」は、Web制作のディレクションからデザイン、公開作業までAIで効率化することが可能となる、Web制作会社や制作に携わるフリーランス向けのAIエージェントサービスです。
これまでの専門的なスキルと多大な時間を要したホームページ制作が、AIとの対話により最短15分で完了し、業界構造の変革を目指します。
- 低コストで、通常1～2ヶ月要する制作期間を、最短1～2週間に短縮
- Web制作における一般的な人件費を、AIエージェントの活用により最大95％削減
「できるくんAI」URL：https://lp.dekirukun-dx.com/lp/ai-agent-dekirukun/index.html (https://lp.dekirukun-dx.com/lp/ai-agent-dekirukun/index.html)
AI BPOサービス「できるくんシリーズ」について
AI BPOサービス「できるくんシリーズ」はシリーズ第一弾として、月額数千円という低価格で、高品質なWebサイト制作が依頼できる「ホームページできるくん（https://lp.dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html）」を2024年より提供開始しました。Wixなどの最新ツールやAI・SaaSの活用により、低価格を実現しながら、スピーディかつ高品質なWebサイト制作を可能にしています。専門知識や社内リソースが限られる中小企業でも、気軽にWebサイト制作を依頼できる点が大きな特長です。すでに、受注件数は毎月100件を突破し、Wixを活用したwebサイト制作では2025年6月以降、国内最大級の制作実績数（主要カテゴリ当社調べ）となっております。
株式会社できるくんについて
株式会社できるくんは「テクノロジーで産業の在り方を変える」をビジョンに、AIを活用したIT受託業界の構造的な負の変革を目指しております。具体的にはAI駆動のBPOサービスとAIエージェントの提供を行っております。
会社名：株式会社できるくん
代表者：代表取締役 岩田 真
設立 ：2015年4月6日
資本金：1億円（資本準備金含む）
本社所在地：〒141-0031東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 8F
URL：https://utill.co.jp/
事業内容：
・AI BPO事業
最新のAIやSaaSを活用したBPOを提供しております。
ホームページできるくんの提供（https://dekirukun-dx.com/lp/hp-dekirukun/index.html ）