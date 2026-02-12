『弟の夫』の田亀源五郎最新作、大正時代を舞台にした『雪はともえに』第１.巻、2月12日発売！

株式会社双葉社

ゲイアートの巨匠、田亀源五郎初の一般作品として大ヒットした『弟の夫』は、ゲイイシューを考える上で最適の作品として、発表後10年以上経ってもなお、世界中で愛読されています。

そんな田亀源五郎先生の最新作、大正時代を舞台にした二人の男の物語『雪はともえに』が2月12日に双葉社より発売されます。

「男は男らしく」が今とは想像がつかないぐらい強く求められる時代に出会ってしまった、小説家と画家の恋の運命は――！

＜あらすじ＞

未曽有のパンデミックがようやく終結し、一時の平和が訪れた大正時代。「男は男らしく」「女は女らしく」が当たり前の時代。バリバリ働くモガ、望月女史の引き合わせで、二人の男が出会った。小説家の松永春光と画家の一柳翠帳。甘味が好きな二人は意気投合、そしてお互い惹かれあっていく。大震災と戦火の足音が近づくなか、二人の恋の運命は──

●特典

・コミコミスタジオ 描き下ろしモノクロA5漫画ペーパー

・喜久屋書店 モノクロA6ペーパー

・紀伊國屋書店新宿本店 モノクロA6ペーパー

●書誌情報

雪はともえに１.

著 : 田亀源五郎

発売日：2026年2月12日

定価：814円 (税込)

判型：B6判

レーベル：アクションコミックス

ISBN：9784575861877

詳細：https://www.futabasha.co.jp/book/97845758618770000000

▼Web漫画サイト「webアクション」にて無料試し読み公開中！

https://comic-action.com/episode/2550912965970182890