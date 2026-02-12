ベストセラー「残念な習慣シリーズ」の中から、見た目も体も老けないためのアンチエイジング情報を厳選した一冊！

株式会社 青春出版社

同じ年齢なのに、老けて見える人と、若く見える人がいる。その違いはなんなのか？ 体質や遺伝の違いだと思いがちだが、それ以上に大きいのが“習慣”の差だ。

多くの人は、健康や美容のためによかれと思って行動している。糖質を控える、清潔を保つ、たっぷり休む――。どれも間違っていないように見えるが、体の仕組みや最新の知見から見ると、かえって老化を早めてしまうケースは少なくない。

本書は、ベストセラー『日本人の9割がやっている残念な習慣』をはじめとする「残念な習慣シリーズ」の中から、日本人の多くが当たり前だと思っている生活習慣を見直し、なぜ老化につながるのか、どう変えればいいのかを紹介する。

本書の目次

編者プロフィール

ホームライフ取材班（ほーむらいふしゅざいはん）

「暮らしをもっと楽しく! もっと便利に!」をモットーに、日々取材を重ねているエキスパート集団。取材の対象は、料理、そうじ、片づけ、防犯など多岐にわたる。その取材力、情報網の広さには定評があり、インターネットではわからない、独自に集めたテクニックや話題を発信し続けている。

書籍情報

〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣

編者：ホームライフ取材班

発売日：2025年2月12日

定価：946円（税込）

ISBN：978-4-413-2989

4-0