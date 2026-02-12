「ブシュロン ブライダルフェア」2026年2月20日（金）より開催

株式会社 ブシュロン ジャパン(C)BOUCHERON

ブシュロンは、2026年2月20日（金）より「ブシュロン ブライダルフェア」を開催いたします。

ブシュロンは、誓いのジュエリーと共にふたつの個性が出会い、結ばれる奇跡を祝福します。

メゾンに受け継がれる卓越したサヴォワール フェールと革新性を体現するソリテールリングには、「キャトル」、「ヴァンドーム リズレ」、「ピヴォワンヌ」、「エトワール ドゥ パリ」など豊富なデザインが揃い、身に着ける人のスタイルや個性を引き立てます。リングデザインとダイヤモンドを自由に組み合わせることができるセミオーダーメイドサービス “BECAUSE OF LOVE” で2人の愛を象徴する世界に一つだけのソリテールリングをつくることも可能です。

本会期中には、2月5日より発売される新作ジュエリーも揃います。シャクヤクの花のモチーフが華やかな「ピヴォワンヌ」にスタッズイヤリングが登場し、同シリーズのソリテールリングやペンダントとスタイリングことができます。パリのエトワール広場（シャルル・ド・ゴール広場）と、凱旋門を中心に放射線状に延びる12本の通りからインスピレーションを得た「エトワール ドゥ パリ」にも、スタッズイヤリングとペンダントが新しく登場。また、パリの街に架かる橋や恋人たちの想いを表現した「ポン ドゥ パリ」には、ソリテールリングと組み合わせることのできるデザインのパヴェダイヤモンドをあしらったマリッジリングが新たに加わりました。

「ポン ドゥ パリ」リング \555,500(税込み・予定価格) プラチナ、ダイヤモンド「ピヴォワンヌ」スタッズイヤリング \1,267,200(税込み・予定価格) ホワイトゴールド、ダイヤモンド

「エトワール ドゥ パリ」スタッズイヤリング \1,293,600(税込み・予定価格) ホワイトゴールド、ダイヤモンド「エトワール ドゥ パリ」ペンダント \792,000(税込み・予定価格) ホワイトゴールド、ダイヤモンド

【ブシュロン ブライダルフェア】

日程：2026年2月20日（金）- 3月8日（日）

対象店舗：全国のブシュロン ブティック（成田国際空港第2ターミナル店を除く）

ご来店予約は こちら(https://www.boucheron.com/ja_jp/book-an-appointment) から

ブシュロン オフィシャルサイト https://www.boucheron.com

ブシュロン クライアントサービス TEL 0120-230-441

〈ブシュロンについて〉

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたブシュロン。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、ブシュロンは一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきました。自由で大胆な精神を持つブシュロンの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、165年以上の歴史を誇ります。現在、ブシュロンは世界各国で90以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属しています 。