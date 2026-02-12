【SAYSKY】北欧デンマーク発26春夏コレクション、2月13日スタート。初日3シリーズ発売を皮切りに全9回を順次展開

有限会社スタイルバイク

コペンハーゲン発のランニングアパレルブランド「SAYSKY（セイスカイ）」を展開する有限会社スタイルバイク（本社：京都府京都市、代表取締役：吉田学）は、2026年春夏コレクションを2026年2月13日（金）よりスタートいたします。



今季のテーマは、「AN ODE TO THE UNSPOKEN POETRY OF RUNNING（走ることに秘められた、語られざる詩への讃歌）」。ユニークなプリントと物語性を持つ「HERO」コレクションに加え、機能性を追求した「CORE」コレクションの2つのカテゴリーを軸に、5月にかけて全9ドロップを順次展開。第1弾から第3弾が同時発売となる初日は、ブランドのDNAを象徴する新作「TIGER GRIND（タイガー・グラインド）」が登場します。

■ HERO：TIGER GRIND 強さと敏捷性を象徴する最新シリーズ

オリジナルのSAYSKYタイガーカモを力強く再解釈したダスティイエローのプリントに、創業者ラース・ペデルセンによる特別な手描きグラフィックを配置。困難や過酷なトレーニングを受け入れる、ランナーの強靭な精神を体現しています。

■CORE：SEASONAL STAPLES 進化を続ける、ブランドの核

HERO：ランナーが持つ爆発的なエネルギーと持久力を象徴

SAYSKYの核をなす「CORE」コレクション。今季は、ジムから日常までを幅広くカバーする「MOTION」や、日常トレーニングの必需品である「PACE」を皮切りに、今シーズンを象徴するシーズナルカラーへとアップデートされ、今後も続々とラインナップが登場します。素材の改良とフィット感を追求し続ける本シリーズは、あらゆるランナーのパフォーマンスを支えるスタンダードです。

■ 2026年春夏コレクション リリーススケジュール

■ 2026年春夏コレクション：今季を象徴する注目のシリーズをピックアップ

MOTION：あらゆるシーンに対応するスポーツウェアコレクション。快適さを追求した、モダンで控えめなデザインPACE：日常トレーニングの必需品。高い通気性と吸湿発散性を誇る

今シーズンのビジョンを象徴する、注目の「HERO」シリーズからピックアップ。

STATE OF ZIG ZAG : 「ランニングは直線的ではない」という適応力を、北欧ミニマリズムで表現。FLASHES OF SUMMER: 光と動きが交わる瞬間からインスピレーションを得た、視認性を高めるリフレクティブ素材を採用。STATEMENT STORIES: ブランドのDNAである自己表現を継承。象徴的なメッセージを現代の感性で復刻したシリーズ。BOOM BLOOM: ヴィンテージのハワイアンシャツに着想。シグネチャーの花柄を再解釈し、夏のランに高揚感を与える開放的なデザイン。

■JAPAN リミテッドエディション：世界が熱狂する舞台を祝う、特別な一着

3月に開催される日本最大級のマラソン祭典を目前に、東京という世界屈指の舞台に挑むランナーを「果敢なBEAST（獣）」として描いた日本限定のスペシャルグラフィックTシャツを2月20日（金）より発売します。

Logo Pace Tokyo 2026 T-shirt（全3色）東京の街を駆け抜けるBEAST達をイメージ

▼ Logo Pace Tokyo 2026 T-shirt 販売スケジュール（全3色）

・先行販売：2月20日（金）～ オンライン・店頭販売

・販売場所：SAYSKY公式WEBショップ https://saysky.jp/ (※グリーンカラーは公式限定販売)

：スーパースポーツゼビオ 東京御茶ノ水本店 https://store.supersports.com/20286

・特別販売：2月26日（木）～2月28日（土）「東京マラソン2026 EXPO」会場内

「Alpen TOKYO / SPORTS DEPO」「スーパースポーツゼビオ / ヴィクトリア」各ブースにて販売。



※限定生産につき、早期完売が予想されます。在庫状況等の詳細は公式サイトをご確認ください。

▼「SHAKEOUT RUN TOKYO 2026 by SAYSKY」も開催決定！

大会本番に向けて気分を高めるランイベントの開催も決定いたしました。



・ランイベントの詳細・お申し込みはこちら https://moshicom.com/140861

SRPING & SUMMER 2026 商品展開・販売チャネル

・発売日：2026年2月13日（金）より順次

※オンラインストアでの新商品公開は、2月13日（金）12:00以降を予定しています。

・販売場所：全国正規取扱店 https://saysky.jp/pages/dealers

：SAYSKY公式WEBショップ https://saysky.jp/

・最新情報：公式Instagram SAYSKY https://www.instagram.com/saysky_japan/

SAYSKYについて

SAYSKYは、2013年にデンマーク・コペンハーゲンで誕生したランニングアパレルブランドです。競技志向のアスリートだけでなく、スタイルを大切にするカジュアルランナーに向けて、都会的でカジュアルなスタンスの高性能ランニングウェア制作を使命としています。世界中にファンを持ち、“走ることを楽しむ”カルチャーを発信し続けています。

お問い合わせ先

本リリース・掲載製品に関するご質問、画像データのご希望などは、以下までご連絡ください。

有限会社スタイルバイク PR担当

MAIL：shop@stylebike.co.jp

TEL：075-255-1157