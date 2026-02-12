ファッション、日用品、建築物、ロゴマーク…その形や柄、配色はどのように決まったのか？　教養としての「デザイン」の知識を満載！

株式会社 青春出版社

この世の中、「デザイン」を抜きにして語ることはできません。モノの売れ行きはデザインに大きく左右され、私たちの嗜好や選択もかなりの部分、デザインによって動かされています。デザインは、経済や人間心理、そしてその集大成である歴史にも大きくかかわってきたのです。

そうして、デザインは謎とウンチクの宝庫となりました。たとえば、市松模様やタータンチェックが、なぜあのような模様になったのか、ご存じでしょうか? あるいは、さまざまな企業のロゴがどのようにして誕生したか、ご承知でしょうか? そこには、当時の製作者の意図や裏事情が、かならず潜んでいます。

というわけで、本書には、フアッション、日用品、食べ物、建築物、ロゴマークなどの形や柄、配色、サイズなどに関する情報を詰め込みました。ぜひこの本で、教養としての「デザイン」の知識を身につけてください。

本書の目次

編者プロフィール

知的生活追跡班（ちてきせいかつついせきはん）

忙しい現代人としては、必要な情報だけすぐ欲しい、タメになることだけ知りたい、と思うもの。けれど実際、世の中そう簡単にはいかない――そんなニーズに応えるべく結成された。あらゆる最新情報の肝心なところだけを、即座にお届けするのを使命としている。

書籍情報

形、色、サイズ…人を動かすデザインの魔力

編者：知的生活追跡班

発売日：2026年2月12日

定価：1,078円（税込）

ISBN：978-4-413-29893-3