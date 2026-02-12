ロキテクノ 初の企業CM公開

株式会社ロキテクノ

この度、株式会社ロキテクノ（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：伊東 伸）は、同社として初めてとなる企業CMを制作し、2026年2月16日（月）よりTVer・YouTube・X・Instagramなどのデジタル広告を中心に配信を開始いたします。また、2026年4月下旬からは一部地域においてテレビCM、屋外ビジョン、映画館広告（以下、シネアド）へと展開を予定しています。

本広告は、2025年10月1日に刷新した新ロゴおよび新企業キャラクターを用いた初のブランド発信施策であり、企業認知向上を目的としています。

ロキテクノ企業広告「ロキザウルス 登場篇」より

■制作背景

ロキテクノは1978年の創立以来、産業用液体精密ろ過フィルター事業を通じて産業・環境・社会の発展に貢献してまいりました。

一方で、BtoBメインの事業特性から、企業としての取り組みや想いが十分に知られていないという課題がありました。

こうした背景から、100年企業を見据えたブランドづくりの第一歩として、初めての企業CM制作に踏み切りました。

■クリエイティブについて

本CMには、タレント細川愛倫さんを起用するとともに、新企業キャラクター「ロキザウルス」が登場します。

親しみやすさと信頼感を両立させつつ個性的な表現により、幅広い層へロキテクノの存在を印象づける構成としています。

■CM詳細

・タイトル ：「ロキテクノ企業広告 ロキザウルス登場篇」30秒

・動画URL ：https://youtu.be/QBOvQdNnoT4

・媒体・エリア・開始日 ：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175900/table/2_1_ba1efdd36ff92fe92eb28d3179c10252.jpg?v=202602121051 ]

■今後の展望

本広告を通じて、より多くの方に弊社を知っていただくとともに、企業ブランドへの理解と共感を深めることを目指します。

創立から48年、そしてその先の100年へ。

ロキテクノは、次の時代に向けた挑戦を続けてまいります。

【会社概要】

株式会社ロキテクノ

住所 ： 〒140-8576 東京都品川区南大井6-20-12

代表者 ： 代表取締役会長 兼 社長 兼 最高経営責任者 伊東 伸

設立 ： 1978年12月12日

事業内容 ： 産業用液体精密ろ過フィルター製品およびオゾン関連製品の開発・製造ほか

URL ： https://www.rokitechno.com