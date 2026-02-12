WordPressサイトの“放置リスク”に警鐘。セキュリティとSEO診断を統合した保守サービスをリニューアル

株式会社アウルキャンプ

株式会社アウルキャンプ（本社：東京都文京区、代表取締役：永野啓史）は、WordPress保守サービスをリニューアルいたしました。セキュリティ対策に加え、SEO診断も一体で提供する「守り」と「攻め」を統合したサービスです。あわせて、2025年2月15日から3月31日まで、無料セキュリティ診断キャンペーンを実施いたします。

「守り」のセキュリティと「攻め」のSEOを統合したWordPress保守

■ サービスリニューアルの背景

WordPressは世界のWebサイトの約43%で利用される人気CMSである一方、毎分約9万回のサイバー攻撃が発生しており、ハッキング被害を受けたCMSの95.6%がWordPressであるというデータもあります。

特に中小企業では「Webサイトを制作会社に作ってもらったまま放置している」「Web担当者がいない」といった状況が多く、セキュリティアップデートが行われないまま脆弱性が放置されるケースが後を絶ちません。実際に、サイト改ざんにより詐欺サイトへの誘導に悪用され、警察から連絡を受けて初めて被害に気づくという事例も発生しています。

■ リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、セキュリティ保守に加え、以下のサービスを提供します。

（1）毎月のSEO診断レポート

Google Analyticsのデータをもとに、アクセス状況の分析や改善ヒントを毎月レポートで提供。「守り」のセキュリティだけでなく、「攻め」の集客支援も一体で提供します。

（2）自社管理サーバーへの移管オプション

共用サーバーでは実現できないOS層からのセキュリティ最適化を提供。24時間365日の死活監視と、障害発生時の即時復旧体制を整備しています。

■ 無料セキュリティ診断キャンペーン

リニューアルを記念し、2025年2月15日から3月31日まで、WordPressサイトの無料セキュリティ診断を実施いたします。

- 対象：WordPressで構築された企業サイトをお持ちの法人様- 内容：脆弱性チェック、改ざんリスク診断、改善ポイントのフィードバック- 費用：無料- 申込：下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

「自社サイトのセキュリティ状況がわからない」「制作会社との連絡が取れなくなった」といったお悩みをお持ちの企業様は、この機会にぜひご相談ください。

お申し込みはこちら :https://owlcamp.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=wp_security_202502

■ 料金プラン（税込）

- ライトプラン：月額11,000円（更新・週1バックアップ）- スタンダードプラン：月額22,000円（監視・改ざん検知・通知）- プレミアムプラン：月額38,500円（全面復旧代行・電話サポート付き）

本件に関するお問い合わせは下記よりお願いいたします。

お問い合わせフォームはこちら :https://owlcamp.jp/contact/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=wp_security_202502

会社概要

会社名：株式会社アウルキャンプ

所在地：東京都文京区大塚5-6-15 ワイビル4階

代表者：代表取締役 永野啓史

事業内容：SES・エンジニア派遣、WordPress保守、UI/UXデザイン、ITサポート

URL：https://owlcamp.jp/