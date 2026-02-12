Pixio × クリエイターコラボ第7弾！ イラストレーター・チャイ描き下ろしイラストをXXLマウスパッドのデザインに採用/2月12日（木）から予約販売開始。
Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、さまざまな分野で活躍するクリエイターの応援と新たなカルチャーの醸成を目的に「Pixioクリエイターズコラボレーション企画第7弾」を実施いたします。
第7弾コラボレーションとして、やわらかな色調とやさしい線で“かわいいもの”を描く人気のイラストレーター・チャイによる描き下ろしイラストを、Pixioの人気XXLサイズマウスパッドのデザインとして採用しました。
クリエイターコラボ第7弾の実施を記念して、先着購入者限定でチャイさんのサイン入りクリアカードや、オリジナルPC壁紙などがもらえるキャンペーンを開催します。
ブランド史上初となるクリエイターコラボデザインのXXLマウスパッドを展開
Pixioは、ゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
そこで今回、さらに多くの方に理想のデスク環境づくりを楽しんでいただくため、ブランド史上初となるクリエイターコラボデザインのXXLマウスパッドを発売します。
デザインは、「ベリー」「ドーナツ」の2種展開となります。
■製品概要
製品名 ：マウスパッド XXL
価格 ：4,527円（税込4,980円)
デザイン ：ベリー
公式ストア ：https://pixiogaming.jp/products/pxmp041xxl
Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLYZD88V
楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp/
Yahoo ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmp.html
デザイン ：ドーナツ
公式ストア ：https://pixiogaming.jp/products/pxmp042xxl
Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLYNZNW2
楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp/
Yahoo ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmp.html
Pixioクリエイターズコラボレーション企画とは
Pixioはすべてのクリエイターの個性と権利を大切に応援しています。
活動場所の提供することで、ともに成長し、新しいカルチャーの共創を目指して、さまざまなクリエイターとコラボレーションを実施します。
■チャイさんについて
やわらかな色調とやさしい線で“かわいいもの”を描くイラストレーター。
ゆるふわでほっこりするキャラクターやお菓子・動物などを、見る人がふと笑顔になるような温もりいっぱいのタッチで表現します。
・X :https://x.com/drawingchisanne
・Pixiv :https://www.pixiv.net/users/1096811
Pixioクリエイターコラボ第７弾開催記念キャンペーン
今回のコラボを記念して、チャイさんのサイン入りクリアカードなどがもらえるキャンペーンを開催します。
■サイン入りクリアカード
◆対象
コラボデザインXXLマウスパッド（全2種）購入者
※各柄先着20名限定
◆特典
購入色と同じイラストのクリアカード（サイン入り）をプレゼント
■オリジナル壁紙プレゼント
・対象：どなたでも！
・特典：クリエイターコラボ第7弾にて描き下ろされたイラストの、PC用壁紙をプレゼント
・参加方法
１. Pixio公式ストアの「壁紙一覧(https://pixiogaming.jp/pages/downloads)」へアクセス
２. 壁紙をダウンロード
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
■Pixioコラボクリエイター募集
Pixio製品にイラストを掲載させていただけるクリエイター様を募集しております。
応募フォームはこちら :
https://forms.gle/153A3jNDN5UiNziZ6
■Pixioとは
Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。
コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。
販売店舗一覧
Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/
Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm
Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/
Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/
Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ
Pixio公式SNSアカウント
X（旧Twitter） ： https://x.com/pixiojapan
Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg
Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/
twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan
TikTok ：https://www.tiktok.com/@pixio_official
【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp(https://hamee.co.jp) ）
会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）
設立 ：1998年5月
代表者 ：代表取締役社長 水島 育大
所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2
事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、
ByURブランドを展開するコスメティクス事業、
ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、
不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開
URL ：https://hamee.co.jp