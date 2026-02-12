夢を追う若手芸人の舞台裏へ。シアターマーキュリー新宿×ワタナベお笑いライブ、「ABEMA」でCM配信開始

株式会社マーキュリー

多様な人材の登用・育成を通して関わる人を豊かにする人材サービス会社、株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛、以下「マーキュリー」）は、「夢を追う力を応援したい」という想いのもと、「ワタナベエンターテインメント所属の若手芸人が出演する「ワタナベお笑いライブ『WEL ROOKIE』『WEL ミニッツ』『WEL HOPE』」に協賛し、自社劇場「シアターマーキュリー新宿」にて毎月ライブを開催しています。

このたび、「シアターマーキュリー新宿」×「ワタナベお笑いライブ」のコラボレーションCMの配信を新しい未来のテレビ「ABEMA」で開始いたします。

■CM配信開始の背景

マーキュリーは、パーパス「関わる人を豊かにする」のもと、人が夢を追う力を応援する取り組みを継続しています。2025年8月からは、毎月第2土曜日に開催されている「ワタナベお笑いライブ『WEL ROOKIE』『WEL ミニッツ』『WEL HOPE』」への協賛を開始し、若手芸人の挑戦の場を支援しています。

こうした取り組みをより多くの方に知っていただくとともに、挑戦を続ける若手芸人の姿や、ライブと劇場が生み出す熱量を広く届けたいという想いから、このたび、「ライブ×劇場」をテーマにしたCMを制作し、若年層やエンタメファンとの親和性が高い「ABEMA」での配信を決定しました。

今回のCMは、舞台袖の緊張感や観客の笑い声、そして若手芸人のひたむきな姿といった「劇場の生きた熱量」を可視化したものです。お笑い・バラエティコンテンツにおいて圧倒的な支持を得る「ABEMA」で配信することで、次世代を担う芸人たちの認知拡大と、リアルな劇場の楽しさを広く伝えてまいります。

■CM概要

・配信媒体：「ABEMA」

https://abema.tv/

・出演者：ワタナベお笑いライブ「 WEL ROOKIE」「WEL ミニッツ」「WEL HOPE」 出演の若手芸人

・配信尺：30秒

■ワタナベお笑いライブについて

【開催日】毎月第2土曜日

【会場】シアターマーキュリー新宿

東京都新宿区新宿３丁目３０－１３ 新宿マルイ本館８階

【公演内容】

・WEL ROOKIE（芸歴3年目までの若手バトルライブ）

開場 11:45／開演 12:00

チケット：1,500円（税込）

・WEL ミニッツ（ショートネタバトル）

開場 15:15／開演 15:30

チケット：1,500円（税込）

・WEL HOPE（芸歴4年目以上の芸人によるバトルライブ）

開場 18:45／開演 19:00

チケット：1,500円（税込）

■シアターマーキュリー新宿について

「シアターマーキュリー新宿」は、コロナ禍で減少した「人と人が直接触れ合う場」を再び創出することを目的に誕生しました。コンセプトは「エンターテインメントの発信基地」。

リアルなコミュニケーションの重要性を再認識し、文化を生み出し、夢を持つ人が挑戦できる場として、演劇・お笑い・ライブなど、多彩なジャンルの発表舞台を提供しています。

公式サイト：https://theatre-mercury.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、「ABEMA」自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

■企業情報

株式会社マーキュリー

本社：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階

取締役社長：秋間 剛

電話番号：03-6388-0023

URL：https://mercury-group.co.jp/

設立：2006年11月

資本金：5,000万円（資本準備金3,000万円）

従業員数：5,610名（正社員率90％以上／2025年4月1日時点）

事業内容：人材を活用したセールスプロモーション、エデュケーション、エンターテインメント、アウトソーシング等

マーキュリーは、ビジョンに「感動エージェント」をかかげ、多様な人材の登用・育成を通して活躍の場を提供し、日本社会の未来を支えています。

今後も、社会と人をつなぎ「すべての人」の可能性を広げ、関わる人を豊かにすることで、より良い社会の実現に貢献します。

