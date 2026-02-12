エグゼクティブハウス 禅「フォーブス・トラベルガイド2026」で7年連続5つ星を受賞！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

「フォーブス・トラベルガイド2026年版」受賞

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/exe/about/forbes/

ホテルニューオータニ（東京）は、2026年2月11日（水）（現地時間）に発表された、厳格な審査により一流のホスピタリティを格付けする「フォーブス・トラベルガイド」2026年版ホテル部門評価において、ホテル・イン・ホテルの「エグゼクティブハウス 禅」が7年連続で最高評価の5つ星を、本館「ザ・メイン」が6年連続で4つ星を受賞しました。5つ星ホテルの「エグゼクティブハウス 禅」では受賞を記念して、春のホテルステイを華やかにするアメニティのプレゼントや限定オプションをご用意しています。

“世界基準のおもてなし”を五感で感じる、至高のホテルステイ。

最高評価の5つ星を受賞した「エグゼクティブハウス 禅」

最高評価の5つ星を受賞した「エグゼクティブハウス 禅」は、2007年、外資系ラグジュアリーブランドの開業ラッシュを背景に、国産ホテルが発信する「日本のおもてなし文化」を体現した"ホテル・イン・ホテル"として誕生。400年の歴史を持つ日本庭園や、赤坂御所の緑に囲まれたロケーションにあって、人と自然が一体となる境地-“禅”をコンセプトに掲げ、旅館の女将に着想を得た女性支配人を筆頭に、コンシェルジュ機能を備えた専任のスタッフによる一人ひとりに行き届いた細やかなサービスを提供してまいりました。

ザ・メイン「新江戸デラックスルーム」

一方の「ザ・メイン」は、1964年、東京オリンピック開催にあたって、多くの外国人旅行客を迎えるために開業。以来、開業当時の理念を外観に宿したまま、60年以上にわたって進化の歴史を見守り続けています。2017年には、「日本のお風呂文化を世界に発信する」ヒノキ風呂付き『新江戸ルーム』が新たに誕生し、「エグゼクティブハウス 禅」とともに世界に誇る日本文化をお伝えして参りました。

これからの季節、江戸城外堀に囲まれた広さ1万坪を誇るホテルニューオータニの日本庭園は、桜の名所に。ソメイヨシノ、ベニシダレ、ケイオウザクラなど19種類58本の桜が、3月上旬～4月中旬にかけて、開花時期をずらして咲くため、通常より長い期間、お花見が愉しめます。また、2月27日（金）～4月26日（日）は、東京「夜桜」ライトアップと題し、没入感ある幻想的な空間をお愉しみいただけます。日中から夜まで、桜に囲まれた今しかできない体験をご堪能ください。

受賞記念！桜の季節を満喫、“春の新しい過ごし方”をご提案。

東京で江戸時代から続く屋形船文化と美味を堪能。『サンセット桜クルーズ』

今回の受賞を記念し、ご宿泊者限定で日本のお花見文化をより華やかに、思い出深く体験いただける“3つの体験”をご用意しました。『サンセット桜クルーズ』では、船上でお寿司と日本酒の飲み比べを愉しむアクティビティです。

ミシュラン1つ星を誇る、銀座「鮨 むらやま」村山大作氏監修、わずか8席しかない屋形船「鮨 おりがみ」で、豊洲を代表する老舗仲卸「石司」の天然本まぐろはじめ、職人の細かな仕事を感じる寿司と、厳選した日本酒を心ゆくまでお愉しみいただけます。隅田川沿いの桜名所を巡りながら、プレミアムな体験をご提供します。

※事前予約制・有料。

ホテル周辺のお花見スポットを巡る『人力車"桜クルーズ"』

都心にありながら、歴史ある日本庭園と数々の桜の名所に囲まれたホテルニューオータニ。外堀通りやソフィア通りなど、徒歩圏内に広がる桜の景観も含め“滞在そのものが花見になる”環境が整います。その魅力をより深く体感できるのが『人力車"桜クルーズ"』。熟練の俥夫が、紀尾井町周辺の桜の名所を巡りながらご案内する、春だけの特別体験です。

※事前予約制・有料。

お部屋でゆっくりスイーツを堪能！「ピエール・エルメ・パリ」のアフタヌーンティー。

「エグゼクティブハウス 禅」のエグゼクティブデラックス以上のお部屋を、ホテル公式ウェブサイトからご予約いただくと、「ピエール・エルメ・パリ」とホテルニューオータニのシェフが手掛けた特別なアフタヌーンティーがお愉しみいただけます。「エグゼクティブハウス 禅」限定のメニューは、3月より春をテーマにお届け。桜がほのかに香るピエール・エルメ・パリのスイーツや、シェフ渾身のグルメをお部屋でゆっくりとご堪能ください。

※ご宿泊予約を完了の上、お電話にてご利用の3日前までにご予約ください。

※ご用意できる台数に限りがございます。

「ZEN LOUNGE」

「エグゼクティブハウス 禅」では、宿泊者専用ラウンジ「ZEN LOUNGE」をご用意。1日6回のフードプレゼンテーションは、“食のホテル”であるホテルニューオータニが、滞在がより一層幸せな体験になるようにと1品1品こだわりが詰まった味を提供しています。天気の良い日には富士山を望む、唯一無二の空間でご堪能いただける場所で、春のまどろむ時間をお過ごしください。

販売概要

■「ザ・メイン 新江戸ルーム」

[部屋タイプ・料金]

新江戸スタンダード（36平方メートル ） \60,400～

新江戸デラックス（45平方メートル ） \68,900～

新江戸スイート（76平方メートル ） \260,900～

■「エグゼクティブハウス 禅」

[部屋タイプ・料金]

エグゼクティブデラックス（45平方メートル ） \131,400～

エグゼクティブHINOKIデラックス（54平方メートル ） \196,900～

エグゼクティブガーデンスイート（102平方メートル ） \386,900～

※料金には、1室2名さまご利用時の1泊室料、税金・サービス料が含まれます。

※1室3名さままでご利用可能なお部屋もございます。詳しくはお問合せください。

[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[ご予約・お問合せ]Tel: 03-3234-5678（客室予約 直通）

■「エグゼクティブハウス 禅」ご宿泊者限定“7大”特典

【1】エグゼクティブラウンジ「ZEN LOUNGE」アクセス無料。（8:00～22:00）

【2】1日6回のフードプレゼンテーションとお飲物をご用意。（8:00～21:30）

【3】選べるご朝食。（エグゼクティブラウンジのほか、ルームサービス、館内のレストランからお選びいただけます）

【4】専任コンシェルジュ（エグゼクティブラウンジ常駐）がご滞在をサポート。

【5】会員制スポーツクラブ「ゴールデンスパ・ニューオータニ」のご利用無料。（サウナ・ジム・屋内プール)

【6】ご滞在中、専用駐車場ご利用無料。

【7】会議室（ミーティングルーム）のご利用が2時間まで無料。

エグゼクティブハウス 禅 :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/exe/



「フォーブス・トラベルガイド」とは

権威ある5つ星の格付けシステムを世界で初めて導入したトラベルガイドであり、1958年の創設以来、旅行業界で最も総合的なホテルの格付けとレビューを提供しています。ホテル部門の格付け評価では、最上級のサービスに精通する調査員が、550もの厳格で客観的な基準をもとにホテルの覆面調査を行い、旅行者が正確な情報による旅を楽しむことができるよう情報を提供しています。