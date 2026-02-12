【福岡発】数百万円のWebサイトが「ただの飾り」に？株式会社LIH、″感覚頼み″の制作現場に警鐘を鳴らす「Web戦略セカンドオピニオン」を2/5開始。AI診断×プロの視点で企業の″集客不全″を精密検査

株式会社LIH

福岡を拠点にWebコンサルティング・Web制作(https://lih.co.jp/)やショート動画屋さん福岡県福岡市支店(https://shortmovie.net/)などの運営を行う株式会社LIH(https://corp.lih.co.jp/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：出利葉 貴弘）は、2026年2月5日（木）より、企業のWebサイトが抱える課題を統計データに基づいて解明する新サービス「Web戦略セカンドオピニオン(https://lih.co.jp/geo-diagnosis)」を本格開始いたします。

本サービスは、単なるWeb制作の受注を目的とせず、高度なSEO解析技術を用いた競合比較と、Google推奨基準の検証、そして専門コンサルタントの目視による「手術（制作）前の徹底した精密検査」を提供する専門外来サービスです。

■ 背景：なぜWebリニューアルの「失敗」は繰り返されるのか

現在、地方の企業においてWebサイトの見直しが加速していますが、その多くが「デザインが古くなった」「スマホ対応していない」といった表面的な理由で行われています。



その結果、「数百万円投資して見た目は綺麗になったが、問い合わせは増えない」という、実質的な投資失敗を招いているケースが少なくありません。

当社では、制作を始める前に「なぜ今のサイトは勝てていないのか」を分析。

医療の世界と同様に、適切な診断なしに手術を行わない「セカンドオピニオン」の文化をWeb業界に浸透させるべく本サービスを立ち上げました。

■ 「Web戦略セカンドオピニオン」3つの特徴

1. 検索上位サイトを統計分析する「診断」

最新のSEO解析技術を活用し、狙いたいキーワードで上位表示されている競合サイトの傾向を50項目以上にわたり統計分析します。

自社のサイトに「何が足りないのか」を、担当者の勘ではなく、客観的な数値データとして可視化します。

2. Google公式基準による「技術的チェック」

Googleが提供する検証システム等を用い、構造化データの記述ミスや、表示速度、操作性の検査を実施。検索エンジンから正しく評価されるための「基礎体力（内部構造）」を厳密に判定します。

3. B2B企業の商談獲得に特化した「処方箋」

特に製造業や建設業など、信頼性が重視されるB2B領域において、決裁者が「どの情報を、どの順番で求めているか」を分析。

現在のサイト構成の欠陥を指摘し、CVR（問い合わせ率）を最大化させるための具体的な改善ロードマップを提示します。

■ 代表取締役 出利葉 貴弘（いでりは たかひろ）のコメント

「Webサイトは、本来24時間365日働き続ける最強の営業マンであるべきです。

しかし、実際にはその役割を果たせていない"機能不全"のサイトが多く放置されています。

私たちは福岡の地で、制作会社への『気遣い』を一切排除した、第三者としての厳しい診断を下します。

3月の決算期を前に、自社のデジタル戦略が正しい方向を向いているか、一度立ち止まって確認していただく機会になれば幸いです」

■ 【先着5社限定】サービス開始記念・無料簡易診断キャンペーン

「あなたのWebサイトは、AIに『無視』されていませんか？」

人間には美しく見えても、AI（Google/ChatGPT）には文字化けして見えている可能性があります。

これはデジタル時代における「死」と同義です。

LIHでは現在、AI視点でのWeb健康診断「簡易MRIスキャン（通常33,000円）」を、毎月先着5社限定で無料提供しています。

手遅れになる前に、自社のサイトが「AIにどう評価されているか」をご確認ください。

【会社概要】

会社名：株式会社LIH(https://lih.co.jp/)

代表者：代表取締役 出利葉 貴弘

事業内容：Web戦略コンサルティング、Webサイト制作、AIサイト診断

所在地：

・【 本 社 】〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1 fabbitGGアクロス福岡1F

・【東京オフィス】〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2F

URL：

・福岡のWebサイト制作なら株式会社LIH ：https://lih.co.jp/

・LIHコーポレートサイト：https://corp.lih.co.jp/

・ショート動画屋さん福岡県福岡市支店：https://shortmovie.net/

【本件に関するお問い合わせ先】

・株式会社LIH

・電話：092-710-6056

・https://lih.co.jp/contact