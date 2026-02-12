こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新発売】 優しい和が香る春の味わい『さくらかおる いちごミルク』全国の「KEY’S CAFÉ」にて2月19日（木）より順次発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国で展開する「KEY’S CAFÉ」にて春限定のドリンク『さくらかおる いちごミルク』を2月19日（木）から順次発売します。
『さくらかおる いちごミルク』は、いちごミルクをベースに静岡県伊豆産の桜葉入りさくら餡を組み合わせた春限定のドリンクです。さくら餡はドリンクベースだけではなく、トッピングにも使用。そのまま食べても、ドリンクに混ぜ込んでもお楽しみいただけます。メニューはホット・アイス・フローズンの3種類をラインアップ。アイス・フローズンにはなめらかな杏仁豆腐を加えることで食感にアクセントをプラスしています。さくらが優しくほのかに香る、和を感じる一杯です。
キーコーヒーは、創業からの105年間で培ってきた技術とノウハウを活かし、「KEY’S CAFÉ」を通じて地域を元気にするメニューをお届けしてまいります。
■販売店舗例
https://digitalpr.jp/table_img/2715/128125/128125_web_1.png
※一部取り扱いのない店舗がございます。また、販売価格、販売期間は店舗によって異なります。
※販売店舗につきまして、詳しくは下記アドレスまでお問い合わせください。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
（TEL 03-5400-3069/Email key1@keycoffee.co.jp）
