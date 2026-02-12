転職潜在層1,000万人と出会える新時代の採用ソリューション｜ 企業向けHeygood Recruiter を提供開始

株式会社ヘイグッド

株式会社ヘイグッド（本社：東京都港区）は、転職潜在層1,000万人のためのキャリアサーフィンプラットフォーム「Heygood」に対応した企業向け「Heygood Recruiter(https://heygood.jp/recruiter)」を正式リリースします。 「いい話があれば転職する」。そんな若年層の3割が抱えるうちなるニーズを、ネットサーフィンならぬ「キャリアサーフィン（Career Surfing）」という新しいライフスタイルに変え、企業と個人の距離感を根本から再定義します。

候補者は“応募”ではなく アプリ上で気になる企業を集め、企業は チケット（ランチ / オフィスツアー /イベント招待等） を通じて関係を継続 / 前進できます。直近の利用データでは、登録ユーザーの約60%が気になる企業を集めています。

フィード機能：気になる会社を集めるだけタイムライン機能：気になる広報/発信から会社を集める

■ 背景：1,000万人の「転職したくても動けない層」を置き去りにした採用市場

現在、日本の就業者のうち、転職者層は約5%であるのに対して、今後転職したいと考えている層は約15%（1,000万人）に上り、特に15歳～34歳の若年層では、その3割（382万人）が「転職したいのにできていない」という現状があります。

しかし、既存の採用サービスの多くは「採用決定＝売上」となるビジネスモデルのため、「今すぐ転職したい5%の顕在層」へのアプローチに集中しています。その結果、以下のようないびつな構造が生まれています。

■ 「Heygood Recruiter」が提供する、応募前の“接点”から始める採用体験

- 「名ばかりのスカウト」: 登録した途端、大量の定型メールが届き、求職者の意欲を減退させる。- 「見極めのカジュアル面談」: 合否が目的ではないはずが、実態は選考に近い「見極め」になり、ミスマッチが頻発する。- 「0か100か」の二択: 応募するか、諦めるか。その極端な距離感が、1,000万人の「潜在層」の足を止め、日本の労働移動を阻害しています。

Heygoodは、この「転職の壁」を壊します。ユーザーは転職活動をするのではなく、新しい曲を探すように、企業のカルチャーや日常を深掘りし、ストックします。

【主な特徴と機能】

- 「応募」ではなく「集める」から始まる- - 気になる企業を見つけたら、まずはアプリでストック。履歴書の用意も、志望動機の捻り出しも不要です。心理的ハードルをゼロにすることで、市場に出る前の優秀な才能と企業の出会いを創出します。- 採用広報/マーケティングのROIを測れる- - 記事作成/インタビュー実施でおしまい、技術ブログは書きっぱなし、といった本来は企業の採用資産となっているコンテンツを、企業理解のためのコンテンツに留めず、潜在層獲得のコンテンツへと進化させます。よって、どの採用広報/マーケティングが効いたか？という定量分析が可能となります。- 「チケット」による“会う理由”の提供- - 企業はランチ、オフィスツアー、限定イベントへの招待など、カジュアル面談よりもさらに手前の接点を創出できる独自の「チケット」を発行。合否を目的としない対話を通じて、関係を継続的に前進させます。- 採用努力を「資産」に変えるタレントプール- - これまでのスカウトは「掛け捨て型」でしたが、Heygoodでは採用広報（note/SNS等）やイベントからの流入を可視化し、自社に興味を持つ層をプールすることで、中長期的な採用資産を蓄積できます。

■ 登録ユーザーの約60%がすでに「気になる企業」をストック

直近の利用データでは、アカウント登録をしたユーザーのうち約60%が、すでに特定の企業のキャリアカードをコレクションしています。また、その中から企業とマッチングしたユーザーのうち60%が面談に至るなど、高いアクティブ率を記録しています。

企業側は、自社がすでに「気になる企業」としてどれほどストックされているかを、以下のURLより無料で確認いただけます。ぜひお試しください。

今後の展望

生成AIによってマッチングの効率化が進む今だからこそ、最後にモノを言うのは「信頼」と「温度感」です。Heygoodは、AIには代替できない「企業への愛着」や「カルチャーへの共感」を、日常的な接点を通じて育んでいきます。

企業と求職者が直接つながることを採用の中心に据える。転職のハードルを極限まで下げ、不要な中間マージンを削減することで、応募・書類・選考の手前にある「出会い」を増やす。その結果、企業と人の距離を心理的・物理的にも変えることで、いびつな人材市場をただし、日本全体で問題になっている労働移動を“なめらか”にするインフラへと変革します。

君いいね、その会社いいね、Heygood！

