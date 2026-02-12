「象印食堂 梅田店」が本日2月12日（木）にオープン

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、全国3店舗目となる常設のごはんレストラン「象印食堂 梅田店」（大阪市北区・BREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ）5階）を、本日2026年2月12日（木）にオープンいたします。

「象印食堂」では「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、当社の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理を提供しています。

本店舗は、周囲を気にせずゆったりとお過ごしいただける個室を用意。落ち着いた雰囲気の空間は、ビジネスシーンでの会食や、記念日といった特別なひとときに最適です。都会の喧騒を忘れ、大切な方と「炎舞炊き」のごはんを囲む、上質な時間を提供いたします。

【店舗概要】

【提供メニュー（一例）】

店舗外観店舗内観個室入口個室内観お米ライト日本酒展示の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/264_1_7e10d862a38343e1e6a35a400dd11938.jpg?v=202602121051 ]

春メニューのコンセプトは、「シックで大人な春の祭典」。象印食堂ならではの、春の訪れを感じる華やかな料理はそのままに、ごはんはもちろんのこと、思わず一献傾けたくなるような、大人向けの仕掛けを随所に散りばめました。見て、食べて、心から満たされる。そんな春のひと時をお過ごしください。

ランチメニューのご紹介

象印御膳（鯛茶漬け付）」2,100円（税込）

※主菜は2種よりお選びください。

鶏肉と魚介のトマトアクアパッツァ

鶏肉と魚介を煮込んだ、見た目も華やかな一皿。トマトスープに具材の旨味が溶け込み、奥深い味わいです。

四元豚のやわらか梅煮 2種のソース添え

豚肉はじっくり煮込み、しっとりとやわらかく仕上げました。梅ソースの酸味と、爽やかな大葉のジェノベーゼ風ソースが豚肉の旨味を一層引き立てます。

ディナーメニューのご紹介

梅田店限定メニューのご紹介

【ご予約限定】「春姫会席」6,100円（税込）／飲み放題プラン7,600円（税込）春限定デザート「濃厚抹茶のロールケーキ」【ランチ限定】「玉手箱会席」4,200円（税込）

季節の恵みをそっと忍ばせた玉手箱。揚げたての天ぷら五種と艶やかに炊き上げたごはんが、心ときめく大人の食時間を彩ります。

※ご予約は前日までとなります。

※11時からの90分制でのご提供となります。

【ディナー限定】「福箱会席」5,600円（税込）

象印の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊いたあなたのためだけの“炊き立てごはん”をご用意いたします。季節の恵みをそっと忍ばせた玉手箱に、黒毛和牛のステーキと和牛ローストビーフの贅沢な饗宴を添えました。大切な方と、心に残る優雅なひとときをお過ごしください。

※ご予約は前日までとなります。2名様より

※飲み放題付きプランの場合、7,100円（税込）となります。