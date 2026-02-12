【箱根・一の湯】旅館の「時間」をゲストの手に。現代の疲れをリセットする「令和版・湯治プラン」の販売を開始

株式会社一の湯

箱根で1630年に創業し、温泉旅館を展開する株式会社一の湯（本社：神奈川県足柄下郡箱根町、代表取締役：小川 尊也）は、食事の時間に縛られず、自分のペースで心身を整えることに主眼を置いた「令和版湯治プラン」の販売を開始いたします。

本プランは、あえて「食事なし（素泊まり）」という形態をとることで、従来の旅館滞在では避けられなかった夕食時間による制約を解消。多忙な現代人が、自由なリズムで温泉と向き合う「現代の湯治」を提案します。

■ 背景：旅館の「当たり前」を、現代の「自由」へ翻訳する

かつて箱根は、長期滞在で病を癒やす「湯治場」として多くの旅人を迎えてきました。しかし現代の旅館滞在では、夕食の提供時間に合わせて行動を制限される側面が少なからずあります。

私たちは、お客様を迎え入れる立場として、「決まった時間の食事」が、時に忙しい現代人にとってプレッシャーになっている実態に着目しました。そこで、コロナ禍で好評を得た「おこもり湯治」のコンセプトをベースに、単なる安価な宿泊手段ではない、「自分の時間を最大化し、心身を整えるための選択肢」として本プランを再構築しました。

■ 「令和版・湯治プラン」の特徴

1. 自分のリズムで愉しむ温泉体験

露天風呂付客室では好きな時に、また大浴場では広々とした空間で開放感とともに温泉を愉しめます。アルカリ性単純温泉や、大涌谷から引き込んだ硫黄泉など、施設ごとの個性を活かしたお湯が、日々の疲れを解きほぐします。

2. 「何もしない」を肯定する自由な滞在スタイル

到着時間を気にせず仕事終わりに直行したり、地元の飲食店を巡ったり、あるいはただひたすら眠る。旅館側が過ごし方を規定せず、ゲストが本来のリズムを取り戻すための「余白」を提供します。

3. 当日の気分に合わせた食事の追加にも対応

基本は素泊まりのプランですが、「やはり宿で食事が食べたい」という場合には、当日のお申し込みによるお食事の提供も承ります（当日ご用意できる数には限りがございます）。現場の状況に合わせた柔軟な対応で、安心感のある滞在をサポートします。

■ 企画概要

昔ながらのスタイルが楽しめる「塔ノ沢一の湯本館の大浴場」森林浴が気持ち良い「ススキの原一の湯大浴場」2種類の泉質が楽しめる「品の木一の湯大浴場」目の前に早川が流れる「塔ノ沢一の湯本館」の客室露天全室露天風呂付が自慢の「ススキの原一の湯」[表: https://prtimes.jp/data/corp/12033/table/258_1_f891f1dbdcbbab6ca846bc5421353dbd.jpg?v=202602121051 ]

■ 今後の展望

まずは特定日限定での販売からスタートいたしますが、お客様からの反響やニーズを大切に汲み取りながら、今後は通年販売や対象施設の拡大を積極的に検討してまいります。 箱根の地で温泉と共に歩んできた一の湯として、これからも伝統的な湯治の価値を現代のライフスタイルに合わせた最適な形でご提案し、お客様に心からお寛ぎいただける宿づくりを目指してまいります。

■会社概要

寛永7年創業の老舗温泉旅館「一の湯本館」を中心に、現在箱根に9施設（箱根湯本・塔ノ沢・仙石原）、の旅館と1棟貸ヴィラを運営しています。「一つ先をゆく価値」「革新と進化」によって「宿泊の常識を変え、宿泊によって日常生活の豊かさを提案する」を経営理念に掲げ、老舗でありながら常に新たな宿泊価値の創造に挑戦してきました。

2025年12月には、新たな取り組みとして 宿泊ブランド「ICHI-VILLA CROSSROAD HAKONE」 を開業。温泉旅館とは異なる“滞在特化型”の宿泊スタイルを提案し、多様な滞在ニーズへの対応を進めています。これからも、お客様・従業員・地域社会とともに前進し、選ばれ続ける旅館運営を目指してまいります。

・2008年：第4回「ハイサービス300選」受賞（サービス産業生産性協議会主催）

・2015年：第6回「かながわ観光大賞」受賞（神奈川県主催）

・2017年：「平成29年度神奈川県がんばる企業エース」認定（神奈川県主催）

・2018年：第4回「ジャパン・ツーリズム・アワード」入賞（日本観光振興協会主催）

・2025年：「神奈川がんばる企業エース2025」認定（神奈川県主催）

・会社名 株式会社一の湯

・代表者 代表取締役 小川 尊也

・資本金 11,000,000円

・設 立 1630年（創業396年）

・所在地 〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢90

・TEL 0460-85-6655

・URL https://www.ichinoyu.co.jp/

・箱根一の湯オンラインショップ https://ichinoyu.shop/

・公式Instagram ichinoyu_group https://www.instagram.com/ichinoyu_group/

・公式Twitter ＠ICHINOYU_HAKONE https://twitter.com/ICHINOYU_HAKONE

・公式LINE https://lin.ee/jtAVPX8

・Email 公式Webサイト「問い合わせ」フォームによる

・事業内容 温泉旅館のチェーン化経営