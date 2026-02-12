長崎県五島列島の魅力がぎゅっと詰まった1日限りの大宴会！『ごとうのえん』～五島のおでんとお酒と服のPOP UP～を開催

株式会社ラテラル

「ごとうのえん」は、五島列島の食や人に魅了されたメンバーが集まり、

「五島と都市をゆるやかにつなぐ場をつくりたい」という想いから立ち上がりました。

本イベントを主催する株式会社ラテラルは、これまで地域の食や魅力を伝えるイベント・プロジェクトを多数手がけ、生産者と生活が直接つながる場づくりを大切にしてきました。

「ごとうのえん」は、長崎五島の食と酒を囲みながら、人と人が自然に出会い、語らい、

五島との“縁”が生まれる時間を届けたいという想いで企画しました。

五島との関係が「一日限りで終わらない」そんな場をつくることを目指しています。

五島列島には美しい海と風景、受け継がれてきた歴史と文化

島の恵みが詰まった食や、あたたかく迎えてくれる人々、

まさに五島ならではの奥深い魅力があります。

一方で、都市で暮らすわたしたちにとって、

五島は「気になるけれど、まだ遠い場所」であることも事実です。

このイベントが、五島とわたしたち、そして五島をきっかけにした

人と人をつなぐ“はじまりの場所”になれればと考えています。

「ごとうのえん」コンセプト

「えん」には

宴（人が集い楽しむ）

縁（人と人がつながる）

円（人・想い・関係がめぐり続ける）

の意味が込められています。

五島の「食」「酒」「服」を主役に、

五島とゆるやかにつながる“えんの場”をつくります。

イベント概要

ごとうのえん ～五島のおでんとお酒と服のPOP UP～

◼︎開催日時 2026年3月1日（日）11:00～19:00

◼︎会場 ナワシロスタンド （東京都世田谷区代田1-33-15）Google MAP(https://maps.app.goo.gl/38Eqk5t4DuhNz1fM7)

◼︎入場料 1,000円（中学生以下無料）

※ドリンク1杯引換券付き＋ノベルティ付き

※ドリンクは、「バラモンビール」以外と交換できます（アルコールを含む）

主催：株式会社ラテラル・TOMIE / 協賛：株式会社浜口水産 ／ 協力：五島列島マルシェ

【来場予約】

事前の来場予約がオススメです！予約特典として、予約画面を見せていただいた方と

お連れ様全員にキビナゴの燻製おやつ「きびなくん」ミニパックをプレゼント！

ご来場予定の方は、以下フォームよりご予約ください。

▶︎ 来場予約フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNRvLTfpPh3mAWhmJvMcLI3kTUOyJwl-J_H00iqkXovQLKxQ/viewform?usp=dialog)

■イベントコンテンツ

五島の「食」

長崎五島の海と豊かな自然が育んだ“うまかもん”を集めました。五島の老舗水産加工店「浜口水産」が近海で獲れる新鮮な魚でつくる練り物と、旨みが凝縮されたあご出汁を使ったおでん。長く東京青山や大阪北新地で日本料理の第一線で活躍してきた料理人芝崎裕介が、潮の香りをまとった海の幸と、五島の風土を映す一杯の至福のマリアージュをお届けします。また、五島で伝統的に親しまれてきた餅菓子かんころ餅は、その場で表面をカリッと香ばしく焼き上げてご提供。中はもっちり、ふわっとした優しい甘みが広がります。五島の素朴なおやつが、ちょっと贅沢なご褒美時間に変わる瞬間です。

・五島の老舗水産加工会社「浜口水産」の練り物とあご出汁を使った特製おでん

・五島うどん

・かんころ餅（その場で焼き餅体験もあります！）

五島の「酒」

潮風と太陽を浴びて生まれた、五島のドリンクセレクション。爽やかな椿の香りが弾けるクラフトジン「GOTOGIN」。島の空気をそのまま閉じ込めたような「バラモンビール」。海の幸と寄り添う五島産の焼酎、ワイン。そして、やさしく身体に染みわたる椿茶とレモングラスティー。アルコールもノンアルコールも、五島の風土を感じる一杯をご用意しています。島が奏でる“ごとう時間”を、グラスの中でお楽しみください。

GOTOGIN

五島のクラフトジン

バラモンビール

五島のレモングラスを使ったクラフトビール

五島産ワイン

白・ロゼ

五島芋焼酎・五島麦焼酎

芋焼酎・麦焼酎

五島の「おみやげ」

島の毎日の暮らしの中から生まれた、五島の“よかもの”をぎゅっと集めました。海とともに生きる中で

育まれてきた味や、おばあちゃんの台所から生まれたような素朴なお菓子、自然の恵みを活かしたちょっと自慢したくなる一品まで。五島に行かなくても、島の空気を感じられる。そんな“持ち帰れる五島”をお楽しみください。

五島から生まれたアパレルブランド『TOMIE』

浜口水産『きびなくん』グリーンティ五島『オーガニック五島レモングラス リーフ（30グラム）』

五島出身のファッションディレクター田中 奨伍が手がけるブランド「TOMIE」の展示販売を行います。長崎・五島列島の福江島南端、富江を名前に冠したファッションブランド〈TOMIE〉は、田中氏が2023年7月に立ち上げたブランド。幼少期から身近にあった海や島の風景、温かな人々への思いをファッションに昇華し、「故郷への恩返し」として島の魅力を発信しています。

