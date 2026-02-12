KLD、台湾・Breeze Nanshanにて期間限定ポップアップを開催

株式会社KLD

株式会社KLD（本社：福岡県糸島市、代表取締役：伊東健太）は、日本発のハイエンドファッション専門リユースブランド「KLD」として初の台湾進出を発表いたします。



台湾を代表するラグジュアリーECプラットフォーム BREEZEONLINE（微風精品線上） (https://www.breezeonline.com/)とタッグを組み、2026年1月9日より、BREEZEONLINE内に「KLD ブランドフラッグシップストア」をオープン。

さらに同日、Breeze Nanshan（微風南山）に設けられた台湾EC初のリアルコンセプトショップ《Showroom》にて、KLD台湾初となるPop-up（期間限定ショップ） を開催いたします。

BREEZEONLINE（微風精品線上）について

BREEZEONLINEはサービス開始以来、台湾を代表するラグジュアリーECプラットフォームとして成長を遂げてきました。

また、微風南山に設けられた台湾EC初のリアルコンセプトショップ《Showroom》では、オンラインショッピングの利便性と実店舗ならではの体験価値を融合させ、新たな購買体験を提供しています。

2026年初頭、BREEZEONLINEは再び注目のトピックを発信します。

日本発・ハイエンドファッションに特化したリユースブランドKLDとの協業により、台湾の新たなファッションシーンを切り拓きます。

KLD Taiwan Pop-up Storeについて

本ポップアップでは、KLDが日本国内で長年にわたり蓄積してきたアーカイブの中から、500点以上のリユースアイテムを展開します。また、商品は随時追加され日本国内と変わらず、台湾のユーザーにも「いつ行っても新しい何かに出会える体験」を提供します。

メンズ・レディースともに展開し、COMME des GARCONS、Yohji Yamamoto、ISSEY MIYAKEをはじめとする日本を代表する前衛的デザイナーズブランドに加え、HERMES、Maison Margiela、MARNIなどの国際的ラグジュアリーブランドのリユースアイテムを展開します。

単なる中古衣料としてではなく、デザインの背景や時代性、作り手の思想を含めて「次の所有者へと受け継ぐ」ことを前提に、一点一点を編集・キュレーションしています。

BREEZEONLINE 微風精品線上「KLD フラッグシップストア」

期間：2026年1月9日～4月8日

https://www.breezeonline.com/

KLD Taiwan Pop-up Store

期間：2026年1月9日～3月31日

会場：BREEZEONLINE SHOWROOM

（台北・微風南山 1F 高層階エレベーター横）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=TCc0xE-aHxg ]

オープニングイベント開催

KLDの台湾初上陸を記念し、1月9日には盛大なオープニングイベントを実施いたしました。

メディア関係者およびファッションKOLを招いたプレビューに加え、夜には台北の最先端ファッション関係者が集う「セレブリティナイト」を開催。100人以上のゲストが集まり、本イベントに対する期待が高まる一夜となりました。

Pop-up Store 総監督：李佑群（YouGun Lee）氏を起用

本Pop-up Storeの総監督には、日本ファッション業界に精通し国際的に活躍するファッションディレクターであり、多くのブランドの戦略顧問も務める 李佑群（YouGun Lee）氏 を起用。

李氏率いる 幸喜国際（Sincere International） チームとBREEZEチームが連携し、日本の消費者と同様に台湾の消費者にも「QUALITY REUSABLES」を届けます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=DKzwbh74bSM ]

Pop-up Store 総監督：李佑群（YouGun Lee）氏コメント

台湾と日本は文化的にも近く、台湾では長年にわたり、日本におけるファッションやリユースに対する価値観に強い共感が持たれてきました。

また、リユース商品の理解や保存、そして市場の成熟度という点において、日本は世界的にもリーダー的な存在であり、なかでもKLDはその中でも特に優れた存在であると考えています。

KLDが取り扱う商品には、台湾の消費者から非常に高い支持を受けている一方で、現地では入手が難しいデザイナーズブランドや貴重なアイテムが数多く含まれています。

私たちは、KLDの理念を通じて、本当に価値のある良い服を大切に長く楽しむという考え方を、台湾の消費者に伝えていきたいと考えています。

株式会社KLD 代表取締役 伊東健太 コメント

台湾は、ファッションに対する審美眼とカルチャーへの理解が非常に高い市場だと感じています。

今回、BREEZEONLINEおよび微風南山という象徴的な場所で、KLDのリユースの考え方を紹介できることを大変嬉しく思います。

KLDは、単なる中古流通ではなく、“時間を超えて価値が残る服”を次の世代へ手渡すことを目指しています。

この台湾での取り組みを起点に、アジアにおける新しいリユースのあり方を少しずつ広げていければと考えています。

KLDについて

KLDは、日本国内におけるオンラインを軸としたリユース事業にとどまらず、編集性と空間演出を重視したオフラインでのポップアップ展開を通じて、国内外で独自の評価を獲得してきました。

これまでに、東京・表参道、名古屋、福岡をはじめ、韓国・ソウルでのPop-up Store開催、京都・新風館での期間限定展開など、都市や文化圏ごとに異なる文脈を読み取りながら、その土地に合わせたキュレーションと表現を行ってきました。

KLDは、買取と販売の両輪で循環を設計するハイエンドファッション特化型リユースブランドです。

単なる中古流通ではなく、「ストーリーを持つ服」を適正に評価し、次の所有者へと橋渡しすることを事業の本質としています。

買取においては、ブランドの思想、コレクション背景、市場再流通価値を総合的に判断し、価格だけでなく“納得感”を重視した査定を行っています。

大量一括評価ではなく、一点ごとの文脈を踏まえて価値を判断する姿勢が、多くのユーザーから支持を得ています。

販売においては、単なる価格訴求ではなく、デザインや背景にある思想を含めて再編集し提案することで、「長く所有する意味のある一着」として届けています。

こうした循環設計と編集的アプローチが評価され、今回の台湾におけるBREEZEONLINEおよび微風南山との協業が実現しました。





所在地: 〒819-1116 福岡県糸島市前原中央２丁目１０－３０

代表取締役: 伊東健太

Web: https://kld-c.jp/

instagram: https://www.instagram.com/kld_used_clothing/