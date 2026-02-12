北陸エリアで採用・集客支援を行うカラフルカンパニー。10年以上PORTERSを利用する中で見つけた、地方特化ならではの課題に合わせた活用事例を公開

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けクラウドシステムを提供するポーターズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西森康二）は、北陸エリアで地域に根差した採用・集客支援を行う株式会社カラフルカンパニー（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：中井 義貴、以下、カラフルカンパニー）の導入後インタビューを実施し、その内容をまとめた記事を公開しました。

▶▶カラフルカンパニーの導入事例(https://hrbc.porters.jp/case/detail/colorfulcompany-portersagent-success-story)

インタビューではカラフルカンパニーがPORTERSを活用して解消した課題や導入効果を以下のように語っていただきました。

◆導入前の課題

◆導入後の効果

- 対面からメール中心に切り替えたことで、連絡ミスが増え、進捗も追いづらかった。- 問い合わせはあるが、面談前に離脱するケースが多かった。- 新人の育成・立ち上がりに時間がかかっていた。- メールの送受信を一元管理し、ミス削減と進捗の可視化を実現。- 面談前に求人情報を適切に届け、離脱を抑制。応募率が10％向上。- 業務プロセスを可視化し、行動の型を明確化。新人の立ち上がりが早まった。

記事では、これから既存システムの活用方法に悩まれている企業様の参考となるよう、カラフルカンパニー様がどのように人材ビジネスを展開し、どのような課題をPORTERSで解消したのかをわかりやすく紹介しています。ぜひご一読ください。

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

