ハレクラニ沖縄が『フォーブス・トラベルガイド2026』にて最高評価“5つ星”の称号を獲得

ハレクラニ沖縄

ハレクラニ沖縄（所在地：沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1 総支配人：福永 健司）はこの度、ホスピタリティ格付における権威『フォーブス・トラベルガイド2026』において、最高評価である「5つ星」を獲得いたしました。ホテル部門では5年連続、スパ部門では3年連続の選出となり、日本国内のビーチリゾートとして唯一、ホテルとスパの両部門で5つ星という栄誉を堅持し続けています。

ハワイで100年を超えて愛されてきた『ハレクラニ』の唯一の姉妹ホテルとして誕生したハレクラニ沖縄は、沖縄本島・恩納村の沖縄海岸国定公園内に位置する360室オーシャンビューのラグジュアリービーチリゾートです。沖縄の豊かな自然と、ハワイから受け継がれるレガシーが共鳴する場所として、唯一無二のホスピタリティで皆さまをお迎えいたします。

■持続可能な未来へ向けた「環境保全とラグジュアリー」の両立

ハレクラニ沖縄は、ミッションの一つである『地域社会との調和』でうたっている「地球環境保全に貢献する」ために、SDGsへの取り組みを加速させています。その一環として、客室アメニティの一部に海洋プラスチックごみを回収・リサイクルした「オーシャンバウンドプラスチック」を採用。環境負担の低減を推進しながらも、アメニティ自体の品質には一切の妥協を許さず、厳選された保湿成分を配合した潤い豊かな使い心地を追求しました。持続可能な社会の実現と、ラグジュアリーな滞在体験を高い次元で融合させています。

■深化を遂げるカリナリー(食)体験

ダイニングにおいては、2025年に就任した新総料理長 早坂 心吾のもと、さらなる進化を続けています。シグネチャーレストランには京都を拠点に世界で活躍する気鋭のコンサルティングシェフ、ミシュラン一つ星レストランcenciの坂本 健氏を迎え、沖縄のガストロノミー文化に新たな風を吹き込みました。コンセプトの異なる4つのレストランと1つのバーでは、国内外の厳選された最上の食材を用い、ストーリー性のあるカクテルやモクテルとともに、ハレクラニ沖縄でしか味わえない、記憶に残る食の物語を紡ぎます。

■「心と身体の健やかさ」を育むスパ体験

3年連続5つ星を冠する「スパハレクラニ」では、「心身に響く五感の旅」をテーマに、本来の輝きを呼び覚ます「ウェルネスジャーニー」の展開を始めました。新たにスタートした音楽瞑想療法や、スパキュイジーヌを取り入れた3つのメニューを提供するなど、お客様一人ひとりの心と体を健やかに整える、より深くパーソナルな体験をお届けいたします。

■継承される「オハナ」の絆

優雅さのなかに息づく温かな真心は、ハレクラニが大切に守り続けてきた「オハナ（ハワイ語で家族と言う意味）」の絆そのものです。お迎えするお客様、ともに歩む地域社会、そしてスタッフ一人ひとりを家族のように慈しむ揺るぎない信念が、リゾート全体を包み込む柔らかな安らぎを創り出しています。世界を知るエリートトラベラーをも魅了する、安堵感に満ちた心地よいひととき。その深い信頼関係を、これからも大切に育んでまいります。

■ハレクラニ沖縄 総支配人 福永 健司のコメント

「開業7周年を迎える2026年に、世界的に権威のある『フォーブス・トラベルガイド』において、ホテル部門で5年連続、スパ部門で3年連続の5つ星に認定されたことを大変光栄に存じます。私たちは常に、ラグジュアリーなおもてなしの本質を見極め、深化させることに尽力してまいりました。これからも新たな体験価値を創造し続け、今後も皆さまに選ばれるホテルであり続けられるよう、オハナが一丸となって邁進してまいります。」

フォーブス・トラベルガイドについて

フォーブス・トラベルガイドは、権威ある5つ星の格付けシステムを世界で初めて導入したトラベルガイドであり、1958年の創設以来、旅行業界でホテル、レストラン、スパの最も総合的な格付けとレビューを提供しています。専門の調査員が900項目もの厳格で客観的な基準を基に匿名で評価し、旅行者が正確な情報による旅を楽しむことができるよう情報を提供しています。フォーブス・トラベルガイドは、一流のホスピタリティを格付けする世界有数のトラベルガイドです。フォーブス・トラベルガイドの詳細につきましては、www.forbestravelguide.com/(http://www.forbestravelguide.com/) （英語）をご覧ください。

ハレクラニ沖縄について

ハワイを代表するホテル「ハレクラニ」の2つ目のホテルであり、ハワイ以外では初のホテルである「ハレクラニ沖縄」は沖縄本島の恩納村に位置するラグジュアリーなビーチリゾートです。周囲の地理的景観を生かして 建設されたこのホテルは、沖縄海岸国定公園内の約8万7,000平方メートル におよぶ敷地面積と豊かな自然に囲まれ、全長 約1.7kmの海岸線沿いに面しています。4つの個性あふれるレストランをはじめ、バーやBBQエリア、スパハレクラニ、フィットネスジム、ラグジュアリーなブティック、約200平方メートル の広さを持つ会議・コンベンションスペース、5つのプール（屋外４、屋内１）など、多彩な施設を備えています。メインプールの「オーキッドプール」は、ハレクラニのシンボルであるカトレアを約150万個ものモザイクタイルで描いています。ハレクラニ沖縄は世界の中で最も特別でラグジュアリーなホテルだけが加盟できるザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド（LHW）の、日本で3番目の加盟ホテルです。また、2023年より、ラグジュアリー・トラベラーとホテルやクルーズなどをつなぐ世界的ラグジュアリー・トラベル・ネットワーク「ヴァーチュオソ（Virtuoso）」に、沖縄のホテルで唯一加盟しています。