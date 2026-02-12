新電元工業、SiCショットキーバリアダイオードの基礎・特性・使いどころを解説する無料オンラインセミナーを開催

新電元工業株式会社

■開催概要■

日 時：2026年3月17日（火）14:00～14:50

形 式：オンライン（URLは申込者にご連絡します）

参加費：無料（事前登録制）

セミナーへのお申し込みはこちらから :https://shindengen-webinar.v2.nex-pro.com/campaign/90408/apply?np_source=seminar_ms

新電元工業株式会社（本社：東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル、代表取締役社長：田中 信吉）は、回路設計エンジニアを対象に、SiCショットキーバリアダイオード（SiC-SBD）をテーマとした無料オンラインセミナーを2026年3月17日14:00に開催します。

■ テーマについて ■

本ウェビナーでは、SiCを用いたショットキーバリアダイオード（SiC-SBD）に焦点を当て、電源効率やノイズなどの観点から従来のFRD（ファストリカバリダイオード）と比較しながら、効果的な適用シーンを分かりやすく解説します。

■ こんな方におすすめ ■

・スイッチング電源回路を設計している方

・高効率化に重点を置いて電源回路を設計したい方

・従来FRDを使っていたところにSiC-SBDを検討している方

■ 受講メリット ■

・ SiCの優位性、SiC-SBDの長所、FRDとの比較観点を短時間で把握

・ 電源効率・ノイズに関する評価軸の整理

・ 自社回路への適用可能性を検討するためのヒント獲得

■ ウェビナー内容 ■

1. SiC（シリコンカーバイド）とは

2. SiC-SBD（ショットキーバリアダイオード）の特徴

3. SiC-SBDの効果的な使い道（FRDとの比較・定量的評価）

4. 質疑応答

■ 講師よりメッセージ ■

SiCは魅力的な半導体材料ですが、万能ではありません。

本セミナーでは、電源効率やノイズを中心にFRDとの比較を交え、SiC-SBDの効果的な用途を明確にお伝えします。

新電元工業株式会社について

新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。

新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。 詳細については新電元工業のウェブサイト（ https://www.shindengen.co.jp/ ）をご覧ください。

お問い合わせ先

新電元工業株式会社 営業本部マーケティング部

News事務局

お問い合わせ先 :https://gosfp.shindengen.co.jp/jp/contact/semi